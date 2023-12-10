Katar: Gazze uluslararası toplumun çifte standardını gözler önüne serdi

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Bakan Al Sani, başkent Doha'da "Ortak Bir Gelecek İnşa Etmeye Doğru" temasıyla düzenlenen ve iki gün sürecek 21. Doha Forumu'nun açılışında konuştu.

Al Sani, "(Gazze'deki) Mevcut kriz, Doğu ile Batı arasındaki ve birbirini takip eden nesiller arasındaki uçurumun boyutunu ve uluslararası toplumdaki çifte standartları açıkça ortaya koydu.” ifadelerini kullandı.

Katarlı Bakan, ülkesinin çatışmaların çözümünde arabuluculuğun önemine inanarak bunu başarmak için çaba harcadığını dile getirdi.