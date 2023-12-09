UNICEF: Gazze Şeridi çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi

Hudr, UNICEF ve diğer insani kuruluşların, haftalardır alarm verdiğini belirterek, sahadaki ekiplerin, uzuvlarını kaybetmiş ya da üçüncü derece yanıklara maruz kalan veya çevrelerinde devam eden şiddet nedeniyle travma yaşayan çocuklarla karşılaştığını vurguladı.

BM yetkilisi, "Yaklaşık bir milyon çocuk zorla evlerinden uzaklaştırıldı. Şimdi daha da güneye, su, yiyecek ve herhangi bir korumanın bulunmadığı küçük ve kalabalık bölgelere gönderiliyorlar. Bu da onları artan solunum yolu enfeksiyonları ve suyla bulaşan hastalıklarla karşıya bırakıyor. Kuraklık, yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle hayatları daha fazla tehdit altında" ifadelerini kullandı.