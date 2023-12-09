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Dünya

UNICEF: Gazze Şeridi çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Hudr, "Gazze Şeridi, çocuklar için dünyadaki en tehlikeli yer haline geldi" ifadelerini kullandı.

16:51 - 9/12/2023 Saturday
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

BM'nin sitesinde yer alan açıklamasında Hudr, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonrasında çocuk ölümleri ve yaralanmaları ile insani duruma ilişkin bilgi verdi.


Hudr, "Yaklaşık bir milyon çocuğun zorla evlerinden uzaklaştırılmasının ardından Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi" ifadesini kullandı.

Raporların, her gün onlarca çocuğun öldürüldüğü ve yaralandığına işaret ettiğini kaydeden Hudr, çocukların oyun oynadığı yerlerin enkaz yığınına dönüştüğünü aktardı.


'Yaklaşık bir milyon çocuk zorla evlerinden uzaklaştırıldı'


Hudr, UNICEF ve diğer insani kuruluşların, haftalardır alarm verdiğini belirterek, sahadaki ekiplerin, uzuvlarını kaybetmiş ya da üçüncü derece yanıklara maruz kalan veya çevrelerinde devam eden şiddet nedeniyle travma yaşayan çocuklarla karşılaştığını vurguladı.

BM yetkilisi, "Yaklaşık bir milyon çocuk zorla evlerinden uzaklaştırıldı. Şimdi daha da güneye, su, yiyecek ve herhangi bir korumanın bulunmadığı küçük ve kalabalık bölgelere gönderiliyorlar. Bu da onları artan solunum yolu enfeksiyonları ve suyla bulaşan hastalıklarla karşıya bırakıyor. Kuraklık, yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle hayatları daha fazla tehdit altında" ifadelerini kullandı.


Hudr, Gazze Şeridi'ne hayat kurtaran yardımların ulaştırılmasında uygulanan kısıtlamaların, çocuklar aleyhinde verilmiş başka bir ölüm cezası olduğunu aktardı.


#UNICEF
#Gazze Şeridi
#BM
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