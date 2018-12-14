Dünya BMden Kaşıkçı cinayetine şeffaf soruşturma isteği
AMERİKA

BM'den Kaşıkçı cinayetine 'şeffaf' soruşturma isteği

BM Genel Sekreter sözcülerinden Haq, Genel Sekreteri Guterres'in, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetinde gerçeklerin ortaya çıkması için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma görmek istediğini belirtti.

AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde gerçeklerin ortaya çıkması için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma görmek istediğini söyledi.

Haq, günlük basın brifinginde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Sözcü Haq, ''Genel Sekreter, gerçeğin ortaya çıkması için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma konusunda hep çok net oldu.'' dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı bildirilmişti.

ABD Senatosu da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan yasa tasarısını dün kabul etmişti.

Kral ağırlığını koydu: Oğlum çevreni değiştir
DÜNYA
Kral ağırlığını koydu: Oğlum çevreni değiştir

Kaşıkçı soruşturmasını Suudilerin yürütmesi yeterli değil
DÜNYA
Kaşıkçı soruşturmasını Suudilerin yürütmesi yeterli değil

/**/
Sözüne kimse inanmıyor

Sözüne kimse inanmıyor

Trump'ın eski avukatı Cohen, ilk kez konuştu.
Erdoğan ve Trump görüştü

Erdoğan ve Trump görüştü

Suriye'de etkin bir koordinasyon sağlanacak.
Çarpışma anı ortaya çıktı

Çarpışma anı ortaya çıktı

​Ankara'daki tren kazasının görüntüleri paylaşıldı.

Oğlum çevreni değiştir

Oğlum çevreni değiştir

​Kral Selman'dan Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan oğluna ültimatom.
Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Erdoğan: Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır.
ABD üslerine sığındılar

ABD üslerine sığındılar

Bölgedeki ÖSO unsurlarına da mesaj göndermişler.
Mağarada sıkıştılar

Mağarada sıkıştılar

Bakan Soylu: Askerlerimiz 6 teröristin etrafını sardı.
Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje

Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje
'Sarı yelek' tehdidine dava

'Sarı yelek' tehdidine dava

Türk-İş Sendikası Başkanı Atalay'ın sözleri yargıya taşındı.
Yeniden yüzde 1'in altında

Yeniden yüzde 1'in altında

Konut kredisinde büyük indirim yapıldı.
Sarı kar yağdı

Sarı kar yağdı

Halka 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor.
ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

​Cumhurbaşkanı: Fırat'ın doğusu huzura kavuşacak.
Bu görev tamam

Bu görev tamam

Akar: Yeni hedefler için de hazırlığımız sürüyor.
Sincar'da 30 hedef vuruldu

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Türkiye, Irak'ta ilk defa bu kadar derine indi.
Kazanın sebebisinyalizasyon değil

Kazanın sebebisinyalizasyon değil

​Bakan Turhan'dan tren kazasıyla ilgili açıklama.
65 yıl önce hac ziyareti

65 yıl önce hac ziyareti

​Kutsal topraklardan az bilenen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.