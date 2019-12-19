Dünya Bolivyada eski Devlet Başkanı Morales hakkında "ayaklanma, terörizm ve terörizm finansmanı" suçlarından tutuklama kararı alındı
AMERİKA

Bolivya’da eski Devlet Başkanı Morales hakkında "ayaklanma, terörizm ve terörizm finansmanı" suçlarından tutuklama kararı alındı

La Paz Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi sığınmacı olarak Arjantin’de bulunan eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales hakkında tutuklama emri çıkardı. Jeanine Anez başkanlığındaki geçici hükümet tarafından yapılan şikayet çerçevesinde çıkarılan tutuklama kararında nedenler “ayaklanma, terörizm ve terörizm finansmanı” olarak gösterildi.

Haber Merkezi İHA
Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales.
Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales.

Bolivya’da La Paz Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında terör suçlamasıyla tutuklama kararı çıkardı.

  • La Paz savcıları Jhimmy Almanza ve Richard Villaca tarafından imzalanan metinde, “Bay Juan Evo Morales Ayma’nın yakalanması ve savcılık önüne çıkarılması için resmi karardır” ibaresi yer aldı.


Geçici hükümetin İçişleri Bakanı Arturo Murillo, Twitter’dan tutuklama kararının örneğini paylaşıp Morales’i etiketleyerek, “Bilginize” ifadesi ile kararı duyurdu. La Paz Polis Genel Komutanı Albay Luis Fernando Guarachi ise, Morales’in yakalanması için harekete geçildiğini doğruladı.


Evo Morales: “Korkmuyorum”

Alberto Fernández hükümetinin kendisine siyasi sığınma verdiği Evo Morales, tutuklama kararı için “Haksız, yasadışı ve anayasaya aykırı” ifadelerini kullandı.

  • Morales sonra Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “14 yıllık devrimimizden sonra, fiili hükümetten aldığım ‘en iyi hediye’ haksız, yasa dışı ve anayasaya aykırı bir yakalama emri. Korkmuyorum, hayatta olduğum sürece özgür ve egemen bir Bolivya için politik ve ideolojik mücadeleye daha güçlü bir şekilde devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı
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Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı
Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü.

Morales’in tutuklanma kararına kadar uzanan bu süreç, Morales’e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ile başlamıştı. O ses kaydında, Morales’e ait olduğu iddia edilen ses, destekçilerinden koka üreticisi Faustino Yucra’ya yolları kapatması ve şehirlere yiyecek tedarikini kesmesi için talimat veriyordu.

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