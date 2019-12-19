Bolivya’da eski Devlet Başkanı Morales hakkında "ayaklanma, terörizm ve terörizm finansmanı" suçlarından tutuklama kararı alındı

Bolivya’da La Paz Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında terör suçlamasıyla tutuklama kararı çıkardı.

La Paz savcıları Jhimmy Almanza ve Richard Villaca tarafından imzalanan metinde, “Bay Juan Evo Morales Ayma’nın yakalanması ve savcılık önüne çıkarılması için resmi karardır” ibaresi yer aldı.





Geçici hükümetin İçişleri Bakanı Arturo Murillo, Twitter’dan tutuklama kararının örneğini paylaşıp Morales’i etiketleyerek, “Bilginize” ifadesi ile kararı duyurdu. La Paz Polis Genel Komutanı Albay Luis Fernando Guarachi ise, Morales’in yakalanması için harekete geçildiğini doğruladı.

📍[MORALES'İ KİM DEVİRDİ?]



👉 Bolivya'da CIA destekli darbe oldu.



▪️ Bolivya lideri Morales lityum rezervlerini millileştirmek istemişti.



📈Darbe sonrası Tesla'nın hisseleri değer kazandı. pic.twitter.com/XrCcM9rsLO — Yeni Şafak (@yenisafak) 26 Kasım 2019



Evo Morales: “Korkmuyorum”

Alberto Fernández hükümetinin kendisine siyasi sığınma verdiği Evo Morales, tutuklama kararı için “Haksız, yasadışı ve anayasaya aykırı” ifadelerini kullandı.

Morales sonra Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “14 yıllık devrimimizden sonra, fiili hükümetten aldığım ‘en iyi hediye’ haksız, yasa dışı ve anayasaya aykırı bir yakalama emri. Korkmuyorum, hayatta olduğum sürece özgür ve egemen bir Bolivya için politik ve ideolojik mücadeleye daha güçlü bir şekilde devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:10 Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü. BiP'te paylaş

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Morales’in tutuklanma kararına kadar uzanan bu süreç, Morales’e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ile başlamıştı. O ses kaydında, Morales’e ait olduğu iddia edilen ses, destekçilerinden koka üreticisi Faustino Yucra’ya yolları kapatması ve şehirlere yiyecek tedarikini kesmesi için talimat veriyordu.