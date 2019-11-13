Dünya Bolivyada baskıyla istifa eden Evo Morales Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı
AMERİKA

Bolivya'da baskıyla istifa eden Evo Morales: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı

Bolivya'da baskıyla istifa eden Evo Morales: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı

Bolivya'da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanı ilan edilmesine ilişkin, "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Evo Morales.
Evo Morales.

Morales, Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in önce Senatörler Meclisi Başkanı, ardından da geçici devlet başkanı ilan edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

  • Bolivya'da halkın iradesine saldırıldığını belirten Morales, "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı. Sağcı darbeci bir senatör, önce kendini Senato Başkanı, ardından da yasama çoğunluğu olmadan etrafında bir grup suç ortağı ve halka baskı yapan güvenlik güçlerinin eşliğinde Bolivya'nın Geçici Devlet Başkanı ilan ediyor. Bu darbe, polis ve darbe için kullanılan askerlerin öldürdüğü kardeşlerimizin üzerine yapılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.


Morales, Anez'in başkanlık görevini üstlenmesinin Bolivya anayasası ve yasama meclisi normlarına aykırı olduğunu savundu.

Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı
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Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı
Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü.

İstifa etme sürecinde büyük rol alan muhalif Carlos Mesa ve sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki lideri sağcı muhalif Fernando Camacho'ya ilişkin de Morales, şunları kaydetti:

"Carlos Mesa, demokrasiyi yerle bir ediyor ve halkı katlediyorsun. Senin tarihe bırakacağın miras budur. Fernando Camacho, Bolivya'yı bölmek, bölgesel onur değildir. İncil, Bolivyalıları öldürmek için kullanılamaz. Bolivya'yı mahvetmeyi bırakın."

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Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

  • Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini belirtmişti.

Bolivya’da göstericiler hükümet binasına girmeye çalıştı
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Bolivya’da göstericiler hükümet binasına girmeye çalıştı
Bolivya'da devlet başkanlığı seçimleri sonrasında başlayan protesto gösterilerinde göstericiler La Paz'ın merkezi Plaza Murillo'da bulunan hükümet konağına girmeye çalıştı.

Morales, ülkedeki muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordunun talebi ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa ettiğini açıklamıştı.

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Bolivya'da Morales'in istifa sürecini "darbe" olarak nitelendiren ülkeler arasında yer alan Meksika'nın iltica teklifini kabul eden Morales, Meksika'ya gitmişti.

ALP Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Anez, ALP'de düzenlenen ve Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi mensuplarının katılmadığı için çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

Başkanlık yemini etmesinin ardından elinde büyük bir İncille devlet başkanlığı sarayına giren Anez'e eşlik eden kalabalığın, "İncil saraya geri döndü" sloganı atması dikkati çekmişti.

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