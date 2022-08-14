Boris Johnson gazeteciliğe dönüş tekliflerini değerlendiriyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görevini bırakmak için gün sayıyor. Johnson, kendisine yönelik baskılara daha fazla direnemeyerek görevi bırakmaya karar verdiğini açıklamıştı. Muhafazakar Parti'de Johnson sonrası dönem için hem parti liderliği hem de başbakanlık koltuğunu kapmak üzere Rishi Sunak ve Liz Truss yarışıyor.

Guardian, Başbakan Johnson'ın, görevden ayrıldıktan sonra eski mesleği olan gazeteciliğe dönebileceğini yazdı.

Johnson'ın, başbakan olmadan üç gün önce son yazısının Daily Telegraph'ta yayınlandığı, ancak söz konusu gazetenin "Partygate" skandalından sonra başbakana sırtını döndüğü ve İngiliz siyasetçinin, gazetecilik mesleği için yeni bir adres bulması gerekebileceği kaydedildi.

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Mail'den teklif aldı

Başbakan'ın farklı seçeneklerinin olduğu, Daily Mail gazetesinin kendisine yazıları için köşe ayırma teklifinde bulunduğu belirtildi. Böyle bir anlaşmanın, Johnson ile Mail arasındaki yakın bağları güçlendirebileceğine dikkat çekildi. Siyasi kariyerinin birçok dönemi boyunca haftalık köşe yazısı yazdığı Telegraph ile uzun bir ilişkiye sahip olan Boris Johnson, yılda 275 bin sterlin kazanıyordu.

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Diğer taraftan, görevinden ayrıldığında yıllık maaşı yarı yarıya azalarak 84 bin sterline düşecek Johnson, yeni gelir kaynakları arıyor.

Ayrıca, masraflı bir boşanma ve birden fazla çocuğa bakmak, İngiliz Başbakan'ın karşılamaya çalıştığı maliyetler arasında.

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The Times'tan kovulma sebebi: Yalan haber

Oxford Üniversitesi'nden mezuniyetinin ardından The Times gazetesinde çalışmaya başlayan Boris Johnson'ın buradaki görevine, yalan bir haber nedeniyle son verilmişti.

Johnson, İngiltere'ye dönerek siyasete girmeden önce, Telegraph'ın Brüksel'deki muhabiriydi ve Brexit'in yolunu açan AB düzenlemeleri hakkında yazılar yazıyordu.