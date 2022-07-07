İngiltere Başbakanı Boris Johnson neden istifa etti?

İngiltere'de hükümet krizinin ardından istifa haberi dünya gündemine düştü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti. Boris Johnson'un istifasının detayları merak kazandı.

BORİS JOHNSON NEDEN İSTİFA ETTİ?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti.

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak 5 Temmuz'da art arda istifa ettiklerini açıklamıştı.

Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti. Sağlık Bakanı'nın istifa kararından çok kısa bir süre sonra da Maliye Bakanı Sunak istifa ettiğini duyurmuştu.

BORİS JOHNSON KİMDİR?

Alexander Boris de Pfeffel Johnson (19 Haziran 1964, New York, ABD), Britanyalı muhafazakâr politikacı, gazeteci ve eski Birleşik Krallık başbakanı. Londra Eski Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

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Kariyeri

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

23 Temmuz 2019'da, Muhafazakâr Parti'nin lideri seçilmiştir; 24 Temmuz 2019'da Theresa May'in istifasını takiben Birleşik Krallık başbakanı görevini üstlenmiştir. Kabinesini Brexit yanlısı isimler ile kuran Boris Johnson, 31 Ekim itibarıyla Brexit'i gerçekleştirme sözü vermiştir.[10] 12 Aralık 2019’da gerçekleştirilen seçimlerde 650 sandalyeli Avam Kamarası’nda 365 sandalye kazanarak Margaret Thatcher’dan bu yana en yüksek oranda Muhafazakâr Parti zaferini elde etmiş oldu. 20 Aralık 2019’da yapılan oylamayla Johnson’ın Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği Brexit anlaşması 234’e karşı 358 oyla kabul edildi. Bu sonuçla, 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden ayrıldı.

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2019 yılında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen COVID-19'a yakalanmış, bir süre yoğun bakımda kalmıştır.