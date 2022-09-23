Dünya Boris Jonhsondan büyük gaf Putine teşekkür etti
AVRUPA

Boris Jonhson'dan büyük gaf: Putin'e teşekkür etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı ilk konuşmada "ilham veren" liderliği için Putin'e teşekkür etti. Johnson, hemen sonrasında dilinin sürçtüğünü fark ederek "Volodimir Zelenskiy'e teşekkür ederim" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Boris Jonhsondan büyük gaf: Putine teşekkür etti
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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e teşekkür etmek isterken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ilham veren liderliği" için teşekkür etti.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başbakanlık görevini bıraktıktan sonra ilk kez Avam Kamarası'nda Muhafazakar Partili milletvekili olarak söz aldı.

Konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına değinen Johnson, işgale karşı başarılı bir direniş gösteren Vladimir Putin'e "ilham veren liderliği" için teşekkür etti.

Açıklamalarının hemen ardından hatasını anlayan Johnson, "Volodomir Zelenskiy'e teşekkür ederim, beni bağışlayın." dedi.

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