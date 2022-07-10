Boris Johnson'ın Çankırılı hemşehrileri üzgün: Köyümüzü iyi temsil ediyordu!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın istifası Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyündeki hemşehrilerini de üzdü. Johnson’ın uzaktan akrabası olan köy sakinlerinden Satılmış Karatekin, Yeni Şafak’a “Hemşehrimiz olarak çok üzüldük. İlk seçildiği zaman çok mutlu olmuştuk” diye konuştu.

Boris Johnson

İSTİFASI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Karatekin, istifa haberini duyduktan sonra büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, “Köy halkı olarak gerçekten çok üzüldük. Köyümüzü yurt dışında çok güzel temsil ediyordu. Boris’in ilk seçildiğini öğrendiğimizde çok sevinmiştik. Köyde şenlikler düzenledik ve lokma döktürmüştük. Köyümüzde sevinçle karşılanmıştı Boris kardeşimizin seçilmesi. Türkiye’den İngiltere’ye uzanan bir başarı hikayesidir bu” ifadesini kullandı. Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu. Boris Johnson babası Stanley Johnson’un 2007 yılında köylerini ziyaret etmişti.

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