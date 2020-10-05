Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Boş kağıtları imzalayan Trump alay konusu oldu
AMERİKA

Boş kağıtları imzalayan Trump alay konusu oldu

Koronavirüse yakalanan Trump'ın basına servis edilen görüntüleri alay konusu oldu. "Görevimin başındayım" imajı oluşturmak isteyen Trump'ın boş kağıtları imzaladığı fotoğrafı alay konusu oldu. Trump'ın boş kağıtları imzalamasını ise Beyaz Saray muhabiri Andrew Feinberg ifşa etti.

Haber Merkezi Diğer
Trump'ın bu fotoğrafları basına servis edildi.
Trump'ın bu fotoğrafları basına servis edildi.

Koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan ABD Başkanı Donald Trump'ın "görevimin başındayım" pozu alay konusu oldu. Trump'ın boş kağıtlara imza atması sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

BEYAZ SARAY MUHABİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Hastanede bile çalıştığını ima eden Trump'ın yalanını Beyaz Saray muhabiri Andrew Feinberg ortaya çıkardı.

Andrew Feinberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın kendini çalışıyor gibi göstermek için boş bir kağıda adını yazdığını ortaya çıkardı.

Hastanede tedavi gören Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı
DÜNYA
Hastanede tedavi gören Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı

Trump ile temas eden ve testi pozitif çıkan kişiler açıklandı
DÜNYA
Trump ile temas eden ve testi pozitif çıkan kişiler açıklandı
Abone Ol Google News
Bademcik ameliyatı canından etti

Bademcik ameliyatı canından etti

Minik Kaan için utanmadan ailesine 'durumu iyiye gidiyor' dendi...
Bunu biz hazmedemeyiz!

Bunu biz hazmedemeyiz!

Ersin Tatar, ​KKTC'deki tarihi seçimler öncesi TVNET'e konuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHAlar maşallah güzel vuruyor kardeşimiz Türkiye iyi ki bunları üretmiş

Tarih asla hafızasından silmeyecek

Tarih asla hafızasından silmeyecek

Sevil Nuriyeva yaşanan süreci tüm detaylarıyla anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.