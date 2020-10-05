Boş kağıtları imzalayan Trump alay konusu oldu

Koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan ABD Başkanı Donald Trump'ın "görevimin başındayım" pozu alay konusu oldu. Trump'ın boş kağıtlara imza atması sosyal medyada alay konusu oldu.
BEYAZ SARAY MUHABİRİ DİKKAT ÇEKTİ
Hastanede bile çalıştığını ima eden Trump'ın yalanını Beyaz Saray muhabiri Andrew Feinberg ortaya çıkardı.
Andrew Feinberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın kendini çalışıyor gibi göstermek için boş bir kağıda adını yazdığını ortaya çıkardı.
ZOOM: @realDonaldTrump appears to be signing his name to a blank sheet of paper in this photo. pic.twitter.com/xlNX24CXn4
ZOOM: @realDonaldTrump appears to be signing his name to a blank sheet of paper in this photo. pic.twitter.com/xlNX24CXn4— Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) October 4, 2020