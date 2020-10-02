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Koronavirüs ABD Başkanı Trumpın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son dakika... ABD Başkanı Trump koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Trump, danışmanının koronavirüse yakalanmasının ardından, kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
Donald ve Melania Trump
Donald ve Melania Trump

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Trump kendini karantinaya aldı: Danışmanının koronavirüs testi pozitif çıktı
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Trump kendini karantinaya aldı: Danışmanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Kendisini karantinaya almıştı

  • Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

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