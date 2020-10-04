Trump ile temas eden ve testi pozitif çıkan kişiler açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da testi pozitif çıkan diğer görevliler de açıklandı First Lady Melania Trump dışında Başkan Trump’ın danışmanı ve sekreterinin de koronavirüs olduğu belirtildi.

DANIŞMANI VE SEKRETERİ DE LİSTEDE

ABD yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan ve Başkan Trump’la temas eden kişiler arasında; Başkanın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien bulunuyor.

BEYAZ SARAY'DA ETKİNLİĞE KATILMIŞLARDI

Başkan Trump ile temas eden ve koronavirüs testi pozitif olan diğer kişiler ise Utah Senatörü Mike Lee, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Kellyanne Conway, Ronna McDaniel, John I. Jenkins, geçen cumartesi Beyaz Saray’da etkinliğe katılan Chris Christie yer alıyor.

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