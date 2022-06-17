Brüksel Havayolları çalışanları üç gün greve gidiyor: Avrupa genelinde uçuşlar iptal

Brüksel Havayolları çalışanlarını temsil eden sendikalar, 23-25 Haziran tarihlerinde greve gidileceğini duyurdu.

Sendikalar, kararın uçuş ekiplerinin dinlenme süreleri, çalışma saatleri, iş yükleri ve ücretleriyle ilgili sorunlar nedeniyle alındığını kaydetti.

Brüksel Havayolları, kabin ekibi ve pilotların grev kararının ardından, söz konusu eylemin yolculara etkisinden üzüntü duyduklarını açıkladı.

Açıklamada, grev nedeniyle henüz kaç seferin etkileneceğinin netlik kazanmadığına işaret edilerek, "23, 24 ve 25 Haziran'da seyahat edecek tüm yolcularımızı uçuşlarının durumu ve gerekirse alternatif seyahat seçenekleri hakkında bilgilendireceğiz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu dönemde Brüksel Havayollarının 525 planlı seferi bulunuyor.

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Brüksel Havayolları, daha önce yaz döneminde çalışanların iş yükünü hafifletmek için Avrupa genelinde 148 uçuşunu iptal ettiğini bildirmişti.

Brüksel Havayolları ile çalışanlar arasında iş koşulları ve ücret konularındaki görüşmeler ise devam ediyor.

Müzakerelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda uçuşların en yoğun olacağı yaz döneminde sıklıkla grev yapılması bekleniyor.

Ayrıca, 20 Haziran'da Belçika genelinde çalışanların greve gitmesi nedeniyle de Brüksel Havayolları'nın planlı seferlerinin yarısı iptal edildi. Söz konusu tarihte Brüksel Havalimanı gibi çok sayıda işletmenin faaliyetlerinde aksama yaşanması bekleniyor.

FOTOĞRAF 7 Personelin greve gitmesi, çalışan sayısındaki eksiklikle birleşince Avrupa'da kaos manzaraları ortaya çıktı.<br><br>Görevli eksikliği, kendini İngiltere'deki havalimanlarında hissettiriyor.<br><br>Birleşik Krallık'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi British Airways, bugün Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan 100'den fazla uçuşunu iptal etti.<br><br>Gatwick Havalimanı'ndaki sorunlar nedeniyle Easy Jet ve Wizz Air de bazı uçuşlarını gerçekleştiremiyor. İngiltere çıkışlı uçuşlara grev engeli<br>Gatwick Havalimanı çıkışlı iptal edilen uçuşlar arasında Kopenhag, Dubrovnik ve Nice uçuşları da bulunuyor.<br><br>Ayrıca İtalya'da, havalimanı trafik kontrol çalışanlarının grevleri nedeniyle İngiltere çıkışlı onlarca uçuş iptal edildi. Bantta yoğunluk oluşturan valizler kamerada<br>Son dakikada yaşanan iptaller nedeniyle binlerce kişi, havalimanları beklemek zorunda kaldı.<br><br>Manchester Havalimanı'nda bantta yoğunluk oluşturan valizler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ülkede seyahat sektörü, personel sıkıntısı ve hastalık izinlerinden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya.<br><br>Personel eksikliğinin de büyük ölçüde koronavirüs salgını dönemi işlerine son verilenlerin yeni iş buldukları ve havacılık sektörüne yeniden dönmek istememelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Diğer bir unsur ise Brexit nedeniyle Avrupalı çalışanların ülkelerine geri dönmeleri ve yenilerin de ağır vize şartları dolayısıyla gelememeleri olarak öne çıkıyor.<br><br>İngiliz hükümeti ise havacılık sektörünü salgın sonrası için yeterli hazırlık yapmamakla suçluyor. Fransa'da, Paris Charles De Gaulle Havalimanı personelinin grevi nedeniyle sabah uçuşlarının dörtte biri iptal edildi.<br><br>Birçok sendikanın çağrısıyla başkent Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı personeli grevi nedeniyle saat 07.00-14.00 arası uçuşların dörtte biri yapılamadı. Grevdeki çalışanlar, enflasyona karşı ücretlerine 300 euro zam istiyor.<br><br>Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), hava yolu şirketlerinden saat 07.00-14.00 arası uçuş sefer sayılarını azaltmalarını talep etti. Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Hava Yolları, sendikaların grev tehdidinin ardından yaz döneminde sefer sayısını düşürmeye karar verdi.<br><br>Sendikalar, uçuş ekiplerinin dinlenme süreleri, çalışma saatleri, iş yükleri ve ücretleriyle ilgili sorunlar nedeniyle özellikle tatil döneminde greve gidilebilecekleri uyarısında bulunuyordu. Avrupa'da uçuş krizi: Grev nedeniyle binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı Birçok ülkede gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların iptal edilmesi, kıtadaki havacılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Avrupa'da yaşanan krizin perde arkası belli oldu.





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