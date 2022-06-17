Dünya Brüksel Havayolları çalışanları üç gün greve gidiyor Avrupa genelinde uçuşlar iptal
AVRUPA

Brüksel Havayolları çalışanları üç gün greve gidiyor: Avrupa genelinde uçuşlar iptal

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'nın kabin ekibi ve pilotlarının üç günlük grev kararı aldığı, grev nedeniyle 500'den fazla seferde aksama yaşanmasının beklendiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Brüksel Havayolları çalışanları üç gün greve gidiyor: Avrupa genelinde uçuşlar iptal
Brüksel Havayolları çalışanları greve gitti.

Brüksel Havayolları çalışanlarını temsil eden sendikalar, 23-25 Haziran tarihlerinde greve gidileceğini duyurdu.

Sendikalar, kararın uçuş ekiplerinin dinlenme süreleri, çalışma saatleri, iş yükleri ve ücretleriyle ilgili sorunlar nedeniyle alındığını kaydetti.

Brüksel Havayolları, kabin ekibi ve pilotların grev kararının ardından, söz konusu eylemin yolculara etkisinden üzüntü duyduklarını açıkladı.

Açıklamada, grev nedeniyle henüz kaç seferin etkileneceğinin netlik kazanmadığına işaret edilerek, "23, 24 ve 25 Haziran'da seyahat edecek tüm yolcularımızı uçuşlarının durumu ve gerekirse alternatif seyahat seçenekleri hakkında bilgilendireceğiz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu dönemde Brüksel Havayollarının 525 planlı seferi bulunuyor.

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Brüksel Havayolları, daha önce yaz döneminde çalışanların iş yükünü hafifletmek için Avrupa genelinde 148 uçuşunu iptal ettiğini bildirmişti.

Brüksel Havayolları ile çalışanlar arasında iş koşulları ve ücret konularındaki görüşmeler ise devam ediyor.

Müzakerelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda uçuşların en yoğun olacağı yaz döneminde sıklıkla grev yapılması bekleniyor.

Ayrıca, 20 Haziran'da Belçika genelinde çalışanların greve gitmesi nedeniyle de Brüksel Havayolları'nın planlı seferlerinin yarısı iptal edildi. Söz konusu tarihte Brüksel Havalimanı gibi çok sayıda işletmenin faaliyetlerinde aksama yaşanması bekleniyor.

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FOTOĞRAF 7
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Fransa'da, Paris Charles De Gaulle Havalimanı personelinin grevi nedeniyle sabah uçuşlarının dörtte biri iptal edildi.<br><br>Birçok sendikanın çağrısıyla başkent Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı personeli grevi nedeniyle saat 07.00-14.00 arası uçuşların dörtte biri yapılamadı. Grevdeki çalışanlar, enflasyona karşı ücretlerine 300 euro zam istiyor.<br><br>Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), hava yolu şirketlerinden saat 07.00-14.00 arası uçuş sefer sayılarını azaltmalarını talep etti.
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Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Hava Yolları, sendikaların grev tehdidinin ardından yaz döneminde sefer sayısını düşürmeye karar verdi.<br><br>Sendikalar, uçuş ekiplerinin dinlenme süreleri, çalışma saatleri, iş yükleri ve ücretleriyle ilgili sorunlar nedeniyle özellikle tatil döneminde greve gidilebilecekleri uyarısında bulunuyordu.
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