Dünya Almanyada fiyat artışları kontrolden çıkmış durumda
AVRUPA

Almanya'da fiyat artışları kontrolden çıkmış durumda

Son yılların en yüksek enflasyon oranının görüldüğü ülke, temel gıdalardaki pahalılığı konuşuyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan enflasyon nedeniyle ülkedeki fiyatlar her gün artıyor. Yaşanan kriz ülke basınından da düşmüyor. Son olarak ülkenin en çok okunan yayınlarından Bild, "Yeni çılgınlık listesi: Yüzde 94,8'lik fiyat patlaması!" başlıklı haberinde, "Enflasyonun sonu yok! Fiyatlar bir yıldır kontrolden çıkmış durumda" ifadeleriyle yaşanan pahalılığı haberine taşıdı.

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Haber Merkezi Diğer
Almanyada fiyat artışları kontrolden çıkmış durumda
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Koronavirüs salgını ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Hayat pahalılığı, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak bilinen Almanya'da gazete manşetlerinden düşmüyor.

'Yeni çılgınlık listesi'

Bild, "Yeni çılgınlık listesi: Yüzde 94,8'lik fiyat patlaması!" başlıklı haberinde, "Enflasyonun sonu yok! Fiyatlar bir yıldır kontrolden çıkmış durumda." dedi. Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine işaret edilerek, ülkede son 50 yılın en yüksek enflasyon seviyesinin görüldüğü, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayın ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında arttığına vurgu yapıldı.

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Hangi üründe ne kadar artış yaşandı

Her ürünün bir kez daha pahalılaştığına, enerji fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,8'le iki katına çıktığına dikkat çekildi.

Artan gıda fiyatlarından bahsedilirken, kolza yağının yüzde 65,2 ve tereyağının yüzde 43 arttığına işaret edilerek, "Fiyatlardaki artış; makarna (yüzde 33,2), patates (yüzde 13,3) ve pirinç (yüzde 11,4) gibi temel gıdalarda durmadı.

Margarin (yüzde 26,7), domates (yüzde 25,9), yumurta (yüzde 24,7), zeytinyağı (yüzde 14,8) ve kahve çekirdekleri (yüzde 14,2) de önemli ölçüde arttı." denildi.

"Tek iyi haber çilek ve ahududu"

Yaz başında tek iyi haberin, çilek ve ahudududa gözlenen yüzde 1 oranındaki pahalılık olduğu aktarıldı.

Mayıs 2021'e göre fiyat artışlarından etkilenen diğer kalemler; yakacak odun (yüzde 36,2), bahçe mobilyası (yüzde 12,9), yurt dışına uçak bileti (yüzde 12,8), erkek kuaför (yüzde 9,5) ve günlük gazete (yüzde 5,2) olarak sıralandı.

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