Dünya Brükselde kültür ve sağlık sektörü çalışanlarından ücret protestosu
AVRUPA

Brüksel'de kültür ve sağlık sektörü çalışanlarından ücret protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, sağlık ve kültür alanında çalışan binlerce kişi ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

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Haber Merkezi AA
Brükselde kültür ve sağlık sektörü çalışanlarından ücret protestosu
Brüksel'de kültür ve sağlık sektörü çalışanlarından ücret protestosu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, sağlık ve kültür alanında çalışan binlerce kişi ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hristiyan Sendikalar Konfederasyonu'nu çağrısı üzerine binlerce kişi, Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Sendikalarının yeşil flamasını taşıyan ve giyimleri yeşil olan göstericiler, yaklaşık 5 kilometre mesafedeki AB kurumları yakınında bulunan Jean Rey Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.

Protestocuların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

TRAFİK AKSADI

Yürüyüş nedeniyle şehrin merkezi bölgelerinde yer alan bazı yollarda trafik aksadı.

Hükümetin politikalarına karşı sloganlar atan göstericiler, sağlık, sosyal ve kültürel alanlara daha fazla yatırım yapılmasını, işe alımların artmasını, çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesini istedi.

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