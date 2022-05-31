Ekonomi Avrupanın göz bebeği Almanyada görülmemiş tablo Vatandaş alışveriş yapmaktan korkuyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa'nın göz bebeği Almanya'da görülmemiş tablo: Vatandaş alışveriş yapmaktan korkuyor

Enflasyon tarafında ortaya çıkan rekor rakamlar Avrupa'nın gözde ekonomilerini de derinden sarsıyor. Bölgeye ilişkin son veri ise Almanya'dan geldi. Ülkede enflasyon mayıs ayında son 48 yılın zirvesine çıkarken, gelen bilgiler ise ortaya çıkan tabloyu gözler önüne seriyor. Marketlerde ürünlerin fiyatına neredeyse her gün zam geldiği ve vatandaşın karşısına çıkacak faturayı kestiremediği için artık alışveriş yapmaktan korktuğu belirtilirken, fabrikaların ise ucuz iş gücü için üretimlerini farklı ülkelere kaydırmasından kaynaklı binlerce kişinin işsiz kalma korkusu ile baş başa kaldığı dile getiriliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupanın gözbebeği Almanyada görülmemiş rekor enflasyon: Vatandaş alışveriş yapmaktan korkuyor
Foto/arşiv

Koronavirüs salgını ve üzerine patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı global anlamda tüm ekonomik göstergeleri de alt üst etti. Krizlerden kolay kolay etkilenmez diye tabir edilen ülkeler bile bir bir dökülmeye başladı.

Hollanda, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere'de gibi Avrupa'nın önde gelen çok sayıda ülkesinde enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyelerine kadar çıkarak tarihi rekorlar kırmış durumda.

Savaş sonrası gıda tedarik zincirinde yaşanan kırılma buğdaydan ayçiçek yağına kadar bir çok ürünün tedarikinde aksamalara yol açarken, uzmanlar ise ortaya çıkan tabloyu 1973'ten bu yana yaşanmış en büyük enerji ve gıda krizi olarak yorumluyor.

ALMANYA'DA TARİHİ ENFLASYON

Bölgeye ilişkin son veri ise Almanya'dan geldi. Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana ulaştı.

Yaşanan fiyat artışları sonrasında marketlerde raflar boş kaldı.
Yaşanan fiyat artışları sonrasında marketlerde raflar boş kaldı.

ENERJİ FİYATLARI REKORU TETİKLEDİ

Destatis açıklamasında, rekor enflasyonun, Rusya-Ukrayna savaşı ve artan enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirtilerek, "Özellikle enerji fiyatları, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı ve yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu." denildi.

  • Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 38,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 11,1 ve hizmetlerde yüzde 2,9 oldu.

ABD'de rekor enflasyon: Son 41 yılın zirvesini gördü
EKONOMİ
ABD'de rekor enflasyon: Son 41 yılın zirvesini gördü

BİR GÜNDE FİYATI 2 EURODAN 5 EUROYA ÇIKTI

Almanya'da yaşayan ve rekor enflasyonla birlikte ortaya çıkan hayat pahalılığına ilişkin konuşan Abdullah Günaydın, ''Burada enflasyon hiç görülmemiş seviyelere çıktı. Süper marketlerde kahvaltılık tereyağı 250 gramlık bugün 2 euro ise bir gün sonra bakıyorsunuz 5 euroyu aşmış. Bir günde yüzde 100'den fazla fiyat artışına şahitlik ediyorsunuz. Hemen her gün süpermarketlerdeki fiyatlarda değişiklik var. Kimsede, ne basında ne de hükümet yetkililerinde ses seda yok.'' dedi.

HALK STOK YAPIYOR

Marketlerde belli ürünlerin bulunurluğunda sıkıntıların devam ettiğini de kaydeden Günaydın, ''Marketlere gittiğimizde çoğunlukla ayçiçek yağı, zeytinyağı, un ve benzer ürünleri bulmakta güçlük çekiyoruz. Halk bulamam diye stok yapıyor.'' diye konuştu.

Yakıt fiyatları Almanya'dan 1,50 eurodan 2,50 euroya çıkmış durumda.
Yakıt fiyatları Almanya'dan 1,50 eurodan 2,50 euroya çıkmış durumda.

BELLİ ÜRÜNLERDE ALIM SINIRI VAR

Ülkedeki akaryakıt fiyatlarına ilişkin de konuşan Günaydın, benzin fiyatlarının ise 1,50 eurodan 2 euro 55 cente çıktığını dile getirdi. Günaydın bu rakamın 2 eurosunun vergi geri kalanın ise benzinin gerçek rakamı olduğunu belirtti. Belli ürünler için alım sınırı getirildiğini de vurgulayan Günaydın, bunların başında raflarda pek bulunmayan ayçiçek yağının olduğunu ifade etti.

ALIŞVERİŞ YAPMAKTAN KORKUYORLAR

Artan fiyatların halk arasında da paniğe yol açtığını sözlerine ekleyen Günaydın, ''Çevremin büyük bir bölümü Alman vatandaşlarından oluşuyor. Onlarla yaptığım konuşmalarda kendileri karşımıza nasıl bir fatura çıkacak diye alışveriş yapmaktan korktuklarını ifade ediyor.'' dedi.

UCUZ İŞ GÜCÜ İÇİN FABRİKALARINI TAŞIYORLAR

Almanya'da 3 milyonda fazla açlık sınırı altında yaşayan insanın olduğunu da dile getiren Günaydın, öte yandan firmaların ise pahalı iş gücü nedeniyle fabrikalarını Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere taşıyarak işçilerini çıkarmaya başladıklarını da belirtti.

Almanya firmalar üretimlerini ucuz iş gücüne sahip ülkelere taşımaya başladı.
Almanya firmalar üretimlerini ucuz iş gücüne sahip ülkelere taşımaya başladı.

Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesinde
EKONOMİ
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesinde

KITLIK KRİZİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ülkede pandemi ve savaşın etkisiyle gıda fiyatları astronomik rakamlara çıkarken market rafları ise boş kalmış, kimi ürünlerde fiyat artışlarının yüzde 300'ün üzerine çıktığı kaydedilirken, marketlerde 600'den fazla ürünün ise bulunurluğunda sıkıntı yaşandığına dikkat çekilmişti.

ÜÇ AY DAHA ARTIŞLAR DEVAM EDECEK

Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, Almanya'da 7-13 Mart 2022'de yemeklik yağ satış rakamları, 6 ay öncesi olan Eylül 2021'deki ortalamasına göre yüzde 123, un satışları da yüzde 206 arttı.

Almanya'da Kovid-19 salgınının başlangıcında makarna, un, tuvalet kağıdı, dezenfektan ve sabun gibi ürünlere talep artmıştı. Söz konusu dönemde bu malların satış hacmindeki dalgalanmalar yaklaşık 10 hafta sürmüştü.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından martta yayımlanan bir ankete göre, Almanya'da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketler, gelecek 3 ayda fiyat artışları planlıyor.

Almanya'da rekor enflasyon: Son 41 yılın en yükseği
DÜNYA
Almanya'da rekor enflasyon: Son 41 yılın en yükseği

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI UÇTU

Ayrıca temel gıda ürünlerinde artışın yüzde 12,2 olduğu belirtiliyor. Bitkisel yağlar yüzde 72,3, tereyağ yüzde 56, sığır eti yüzde 31,1, kahve ise yüzde 20,5 oranında arttı. Almanya'da ayçiçek yağı ile kanola yağı ürünleri azalırken litre fiyatı da 1,5 eurodan 5 euroya yükseldi.

İNGİLTERE'DE ENERJİ KRİZİ: KEPENK İNDİRMEYE HAZIRLANIYORLAR

Öte yandan enerji tarafında ortaya çıkan kriz Avrupa'nın bir başka güçlü ekonomisi İngiltere'de de hayatı zorluyor.

Uzmanlar, 2019'dan bu yana ülkedeki elektrik fiyatlarının yüzde 100'den yüzde 150'ye yükseldiğini, bunun da özellikle COVID-19 pandemisi karantinaları sırasında fitness merkezlerinden borç yükümlülüklerinin artmasına yol açtığını ve yıl sonuna kadar kapanmalarına yol açabileceğini hesaplıyor.

İngiltere'de enflasyon ve hayat pahalılığı krizi: Spor salonları ve yüzme havuzları kapanabilir
EKONOMİ
İngiltere'de enflasyon ve hayat pahalılığı krizi: Spor salonları ve yüzme havuzları kapanabilir

ISINMA MALİYETİ İKİ KATINA ÇIKTI

Analistler, artan elektrik fiyatları nedeniyle İngiltere havuzlarını ısıtmanın maliyetinin, 2019'daki 631 milyon dolar seviyesinden yıl sonuna kadar iki katından fazla artarak 1,58 milyar dolara yükselebileceğini hesapladı.

Fitness ve yüzme kuruluşu UKActive tarafından yapılan bir ankete göre, bir spor salonunun her 10 sahibinden yaklaşık dokuzu, önümüzdeki altı ay içinde sağladıkları bir dizi hizmeti kesmek zorunda kalacak ve bunların üçte ikisi personeli azaltacak.

YEMEKLİK YAĞ SATIŞLARINA DA SINIRLAMA GETİRİLMİŞTİ

İngiltere'deki tedarik zincirinin Ukrayna savaşından olumsuz etkilenmesi nedeniyle, İngiltere'deki bazı süpermarketler her müşterinin alabileceği yemeklik yağ için sınırlamalar belirlemiş, bu kapsamda market zinciri Tesco, müşteri başına üç adet, Waitrose ve Morrisons ise iki adet yağ ürünüyle satışlara sınırlama getirmişti.

Tüm dünyanın kabusu haline geldi: Peş peşe tarihi rekorlar kırılıyor
FOTOĞRAF 20
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Tüketici ve üretici fiyatları dünya genelindeki artışını sürdürürken, yeni \"enflasyon çağı” etrafındaki tartışmalar da hız kazanıyor.
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Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gıdadan enerjiye birçok üründe yaşanan arz darboğazları çoğu ülkede enflasyonu körüklüyor.
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Dünya nüfusunun yaklaşık 1,2 milyarı iki ila üç haneli enflasyonla yaşıyor.
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Açıklanan mart ayı verileri de enflasyonda gelinen noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
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Piyasaların merakla beklediği Mart 2022 ABD enflasyon verisi (TÜFE) açıklandı.
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Buna göre ABD'de enflasyon aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bununla beraber ülkede TÜFE, son 41 yılın zirvesine çıktı.
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ABD'de tüketici fiyatlarının yüzde 8,5 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından İngiltere'de de enflasyon tahminleri aşarak 30 yılın zirvesine yükseldi.
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Yıllık enflasyon yüzde 7'ye yükseldi. Şubat'ta enflasyon yüzde 6.2 olmuştu.<br><br>Ülkede enflasyon aylık bazda da yüzde 1.1 artarak rekor kırdı. Beklenti yüzde 0.8'di.
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Bu ay enerji tavan fiyatlarına yapılan yüzde 54'lük zammın da devreye alınmasıyla enflasyondaki yükselişin hızlanması bekleniyor.
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İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkenin mart ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı.
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Buna göre, İtalya'da yıllık bazda şubat ayında yüzde 6,2 olan AB uyumlu TÜFE, martta yüzde 7'ye yükselerek 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
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Almanya'da yıllık tüketici enflasyonu, martta yüzde 7,3 ile son 40 yılın zirvesine yükseldi. Martta aylık enflasyon yüzde 2,5 oldu.
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Federal İstatistik Dairesi’nin bugün açıkladığı nihai verilere göre, bu oran, 1981’in sonbahar dönemin sonrasındaki dönemin zirvesi oldu.<br><br>Dairenin açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla birlikte doğalgaz ile kalorifer ve motor yakıtlarının fiyatlarının belirgin şekilde arttığı, bunun da enflasyondaki yüksek seviyede ciddi bir etkiye sahip olduğu belirtildi.
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Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa’da da enflasyon rekor tazeledi.
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin etkisiyle AB uyumlu TÜFE yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. Bu, serinin tutulmaya başladığı 1997’den beri en yüksek seviye oldu.
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İspanya'da enflasyon, martta yıllık bazda yüzde 9,8 ile rekor kırdı.
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Mart ayı enflasyonu, Mayıs 1985'ten bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.
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Euro bölgesi enflasyonu Mart ayında yüzde 7,5’ye yükseldi. Bu oranın önümüzdeki aylarda daha da artarak yenir bir rekor seviyesine çıkması bekleniyor. Yeni rakam, büyüme hızı sert şekilde yavaşlasa da, süratle yükselen fiyat artışlarını dizginlemesi için Avrupa Merkez Bankası üzerindeki baskıyı artırıyor.
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Tüm dünyanın kabusu haline geldi: Peş peşe tarihi rekorlar kırılıyor
Pandemi sonrası ortaya çıkan yüksek enflasyon salgını Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da körükleniyor. Mart ayı verilerinin belli olmasının ardından çok sayıda ülkede enflasyon tarihi seviyelere yükselmiş durumda. İşte ABD ve Avrupa'da mart ayı enflasyon verileri..

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