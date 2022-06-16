Dünya Brükselde üçlü zirve Bakan Akar İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi
AVRUPA

Brüksel'de üçlü zirve: Bakan Akar İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelerek güncel konuları ele aldı. Toplantıda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin güvenli bir şekilde ülke dışına çıkarılması, A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları da görüşüldü.

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Haber Merkezi AA
Brükselde üçlü zirve: Bakan Akar İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Türkiye İngiltere ve Ukrayna Savunma Bakanları

Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor.

İkili görüşmelerin ardından Bakan Akar, Ukrayna ve İngiltere Savunma bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi.

Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Bu kapsamda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin, güvenli bir şekilde ülke dışına çıkarılması, A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları da görüşüldü.

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