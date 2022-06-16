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ANKARA

Ukrayna tahılı için kırmızı hat

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için harekete geçen Milli Savunma Bakanlığı ‘kırmızı hat’ diplomasisi uyguluyor. Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesi için son hazırlıklar yapılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bir an önce işi sonlandırmak istiyoruz. Aradaki çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Umutluyuz" dedi.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Ukrayna tahılı için kırmızı hat
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Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için Milli Savunma Bakanlığı, “kırmızı hat” diplomasisini hayata geçirdi. Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması nedeniyle, dünya genelinde hububat krizi yaşanıyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar, sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti.

Rusya’nın Ukrayna’nın Karadeniz limanlarını işgal etmesi ve ablukasından bu yana, tahıl sevkiyatları durdu ve n20 milyon tondan fazla silolarda mahsur kaldı.
Rusya’nın Ukrayna’nın Karadeniz limanlarını işgal etmesi ve ablukasından bu yana, tahıl sevkiyatları durdu ve n20 milyon tondan fazla silolarda mahsur kaldı.

MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları arasındaki telefon görüşmelerinin sonuncusu geçen hafta yapıldı. Akar önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ardından Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Bakan Akar muhataplarına, insani durum daha da kötüleşmeden bir an önce ateşkesin sağlanmasına verilen önemi ifade etti.

Hulusi Akar
Hulusi Akar

GENERAL GÖREVLENDİRİLDİ

Görüşmelerin diğer gündem maddesini ise Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesi oluşturdu. Söz konusu durumun farklı coğrafyalardaki ülkelere olumsuz etkisi dile getirilirken, sorunun çözümüne yönelik yeni bir adım atıldı. Akar’ın öncülüğünde, konuyu daha yakından ele almak ve sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından birer personelin görev yapacağı “kırmızı hat” oluşturuldu. General rütbesinde olduğu öğrenilen görevliler, sorunun çözümü için Türkiye ile doğrudan iletişim kuruyor. Bakan Akar, tahıl krizinin bir an önce sonlandırılmasını istediklerini belirterek, “Hem Rusya hem Ukrayna ile yoğun görüşme trafiğimiz var. Bu konuda umutluyuz” ifadelerini kullanmıştı.

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Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu

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