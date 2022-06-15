Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiye suikast girişimi
AVRUPA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e suikast girişimi

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, Rusya tarafından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yönelik suikastın engellendiğini belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiye suikast girişimi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Yevhen yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırılarının başlamasının ardından Zelenskiy'e çok sayıda suikast girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, "Operasyonel kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler sayesinde Ukrayna liderine yönelik terör eylemleri önlendi" dedi.

Rusya tarafından muhtemel sabotajlara karşı kendilerinin de karşı sabotaj grupları kurduğunu ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Yenin, "Askeri saldırıların ilk günlerinden itibaren ulusal polis sabotaj gruplarına karşı mücadelede yer aldı. 123'den fazla karşı sabotaj grubu kuruldu ve bu gruplarda bin 500 kişi yer aldı. Bunun sonuçlarını kısa sürede aldık. Sabotaj ve istihbarat faaliyetlerinden şüphelenilen 800'den fazla kişi gözaltına alındı ve istihbarat servisine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ta geçtiğimiz mart ayında Zelenskiy'e yönelik bir suikast girişiminin önlendiğini ifade etmişti.

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