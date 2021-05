Bu çocuklar eceliniz olacak

İsrail’in saldırılarında en büyük kaybı çocuklar yaşadı. Teröristlerin saldırısında 34 çocuk şehit düştü. El-Masri ailesi de bayramda ocağına ateş düşen Gazzelilerdendi. İsrail bombaları onları Beyt Hanun’da buldu. Aynı aileden 10 kişi can verdi. Şehit olanlardan 4’ünün, yaşları 1 ila 10 arasında değişiyordu. Aile üyelerinin feryatları yürekleri dağladı. 11 yaşındaki İbrahim ve 7 yaşındaki Mervan El-Masri kardeşlerin babası yaşadıklarını anlattı. Baba Yusuf El-Masri sadece iki çocuğu olduğunu ve her ikisinin de bu saldırıda öldüğünü söyledi ve “Yıllar yılı yaşadığımız bu işgal, yine aynı şeyi yapıyor, çocukları, kadınları ve silahsız sivilleri öldürüyor. Onlarca çocuğun sokakta oynadığı, kalabalık ve sivil bir mahalleyi hedef almaları için hiçbir gerekçe yoktu“ dedi.

HER YER TOZ, KAN VE ÖLÜM

Şehit olan kuzeninin adını taşıyan 14 yaşındaki İbrahim El-Masri, “Kuzenim İbrahim ve Mervan’la birlikte çarşıda koyun çiftliği sahiplerine satmak için bez çantalarda saman paketliyordum. Üç çanta hazırladık. Gülüyorduk ve oynuyorduk. Aniden bizi bombaladılar ve her yeri ateş kapladı. Amcamın oğlunun yandığını gördüm, oradakilerin vücutları parçalandı ve şehit oldular. Neden beni terk ettiler? Keşke onlarla birlikte şehit olsaydım“ diye konuştu. Aynı aileden Merve El-Masri de tam iftar vakti iki İsrail hava saldırısı yapıldığını dile getirdi ve “Mahalle iki patlamayla sarsıldığında ben işten eve dönüyordum. Bir anda her yer toz, kan ve ölüm oldu. Baktım ki, sokağın kenarında çocuklar yaralıydı. Kuzenimi çocuklarına sarılmış çığlık atarken gördüm. Her şey bir anda oldu. Hala olanlara inanamıyorum. Yüreğim kanıyor benim” dedi.

ANNE, BABA VE DÖRT ÇOCUĞU KATLEDİLDİ

Meryem Saad

Dört aylık hamile Filistinli gazeteci Reema Saad, Gazze’deki evine yapılan işgalci İsrail hava saldırısı sonucunda üç yaşındaki kızı Meryem ve beş yaşındaki oğlu Zayd ile birlikte şehit oldu. Saad’ın eşi ise ağır yaralandı. 11 yaşındaki Filistinli Hamza Nassar da hikayesi yarım kalan çocuklardan biri. Görme engelli annesine kahvaltı için sebze getirmeye giderken siyonist işgalcilerin saldırısında can verdi. Rıfat Muhammed Altantani, eşi Ravya Altantani ve dört çocuğu saldırılarda şehit oldu. İsmail 7, Edhem 6, Amer 5 ve Muhammed 4 yaşındaydı. Bir yaşındaki Saba Arar, hamile annesiyle birlikte şehit oldu.

HER YERDE ŞEHİT ÇOCUKLAR VAR

16 yaşındaki İbrahim Abdullah Hassanein Beyt Hanun da, 16 yaşındaki Said Yusuf Muhammed Odeh Nablus’ta, 16 yaşındaki Muhammed Sabir İbrahim Süleyman Cibaliye’de, Manar Abdülkerim Muhammed Baraka Deyr el Balah’de şehit düştü. Filistin Batı Şeria’daki Tubas’ta 16 yaşındaki Raşid Muhammed Ebu Ara, Muhammed Hamed Table Gazze’de, işgalcilerin ateş açması sonucu şehit oldu. İsrail işgal güçleri onu iki kurşunla öldürürken, Filistinli bir gencin üzerinden de ciple geçti.

AYNI OKULUN ÖĞRENCİLERİ

Muhammed Mustafa Ubeyd

Zekeriya Ziyad Allush, Muhammed Ubeyd ve Muhammed Saber Süleyman aynı okulun öğrencileriydi. İkisi on birinci, birisi onuncu sınıf öğrencisi idi. İsrail’in bombaları onları ailesinden, arkadaşlarından kopardı. Üç arkadaşın okulunda da yas var. Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, işgalcilerin öğrencileri bilerek hedef aldıklarını açıkladı. Bakanlık, uluslararası toplumu okul öğrencilerini, çocukları, sivilleri ve savunmasızları hedef alan işgalcileri kınamaya ve saldırıları durdurmaya çağırdı.

Muhammed Sabr Süleyman

ONA AYAKKABI ALACAKTIM

Beyt Hanun’da yaşayan Ebu Hüseyin Hamad, 11 yaşındaki en büyük oğlu Hüseyin’in mezarı başında konuştu: El-Masri ailesinden arkadaşlarıyla saman paketleme işinde çalışıyordu. Onların çocuklarıyla beraber şehit oldu. Bu masum çocuğun günahı neydi? Ramazan Bayramı’nda ona yeni ayakkabılar alacağına söz vermiştim.

FİLİSTİNLİ AİLELER OKULA SIĞINDI

Eş-Şati Mülteci Kampı’ndaki Filistinli aileler, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği yoğun saldırılardan korunmak için okullara sığındı. Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Eş-Şati Mülteci Kampı’ndaki Filistinli aileler, saldırılardan korunmak için bölgedeki okullara sığındı. Kanlı saldırılarına bayramda da devam eden İsrail’in bu hamlesinin bölgede sivil kayıpları artırmasından endişe ediliyor. İsrail ordusunun, açıklamayı 14 Mayıs’ın ilk dakikalarında yapması da dikkat çekti. İsrail 73 yıl önce, 1948’in 14 Mayıs’ında kurulduğunu “resmen ilan etmişti.”

