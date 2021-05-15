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Dünya Tecavüzcü İsrail askeri Hamasın roket atışlarıyla öldürüldü
ORTADOĞU

Tecavüzcü İsrail askeri Hamas'ın roket atışlarıyla öldürüldü

İşgalci İsrail ordusunun Gazze ve Kudüs'te sivilleri hedef alan saldırılarına roket atışlarıyla yanıt veren Hamas, sosyal medya üzerinden Filistinli kadınlara tecavüz etmesiyle övünen İsrail askerini öldürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tecavüzcü İsrail askeri Hamasın roket atışlarıyla öldürüldü
Tecavüzcü İsrail askeri Hamas'ın roket atışıyla öldürüldü

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da ramazanın başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

Çekilmenin olmaması üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattı.

Gazze'de Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk, 20'si kadın 130 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 950'ye ulaştı.

Tüm bu gelişmelerin ışığında İsrail Savunma Bakanlığından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Tecavüzcü İsrail askeri Hamas'ın roket atışlarıyla öldürüldü

Söz konusu paylaşımda, Nahal Tugayı'nda çavuş olarak görev yapan 21 yaşındaki bir askeri Hamas'ın füze saldırında öldüğü ifade edildi.

Öldürülen işgalcinin sosyal medya hesaplarında Filistinli kadınlara tecavüz ettiğini açıkladığı paylaşımları ortaya çıktı.

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