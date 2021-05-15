Nazi ittifakı

İsrail’in Filistin topraklarında çocuk, kadın, yaşlı demeden sürdürdüğü soykırım boyutuna varan saldırıları hız kesmeden devam ederken, kağıt üzerinde “insan hakları” konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa devletlerinden ve kurumlarından ardı ardına terör devleti İsrail’e destek açıklamaları geliyor. Bir dönem Nazi rejiminin hüküm sürdüğü, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Fransa ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’den destek geldi. Bu açıklamalar arasında, Avrupa’nın göbeğinde aşırı sağ ve İslam karşıtı siyasetin bayraktarlığını yapan, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un skandal mesajı öne çıktı. Avusturya’nın ırkçı başbakanı, resmi twitter hesabından, başkent Viyana’daki başbakanlık binasının çatısına, işgalci güce destek amacıyla çekilen İsrail bayrağının bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.

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Sebastian Kurz

İŞGALCİNİN BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ

Skandal paylaşımda, İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği soykırıma değinmeyen Kurz, “Bugün bir dayanışma işareti olarak İsrail bayrağı Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail’e yönelik terörist saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz! Hep birlikte İsrail’in yanındayız” skandal mesajını paylaştı. Avusturya Başbakanı paylaşımıyla, İslam karşıtı politikasında İsrail’le ittifak içinde olduğunu da ortaya koydu.

ALMAN MEDYASINDAN SANSÜR

Almanya’nın devlet kanalı Deutsch Welle de, Arap aktivist Ali Abunimah’ın “Almanya Nazi rejimini suçunu Filsitinli çocuklara ödetmesin” mesajını verdiği röportajı, İsrail’in tepkisinin ardından sildi ve sonra özür diledi. Alman Bild gazetesi de söyleşi sonrası Arap aktivisti, “Anti semit” sözleriyle hedef aldı. Abunimah, Alman medyasının sansürüne, “Faşist İsrail’in suçları anlatmak için Avrupa’da ifade özgürlüğüne yer yok” tepkisini gösterdi. Alman Dışişleri Bakanlığı da, İsrail’in saldırılarını “kendini savunma hakkı” olarak tanımlayıp tam destek vermekten geri durmadı.

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ÇEKYA’DAN AÇIK ÇEK

Filistin topraklarında İsrail’in işlediği insanlık suçuna bir destek de Çekya’dan geldi. Ülkenin dışişleri bakanı Jakub Kulhanek, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tıpkı Kurz gibi Filistin’i hedef alan saldırılardan bahsetmezken, “1948’de bağımsızlığını ilan eden İsrail’e yanında durmaktan onur duyuyoruz ve bugünde militanların saldırıları karşısında tam destek veriyoruz. İsrail vatandaşlarını korumak için her hakka sahip” ifadeleriyle işgalci gücün saldırganlığına adeta açık çek verdi. Çekya geçen Mart ayında büyükelçiliğini Kudüs’e taşımıştı.

BM tiyatro izliyor

İsrail’in Gazze’ye karadan ve havadan saldırı başlattığı saatlerde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sosyal medya hesabından Bolşoy Balesi paylaşımı büyük tepki çekti. İsrail, Gazze’deki masum insanları yoğun biçimde bombalarken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in paylaşımı tepkilere neden oldu. Önceki gün İsrail saldırılarının yoğunlaştığı o saatlerde, Guterres sosyal medya hesabından, Bolşoy Balesi’nin yaptığı performans ile ilgili açıklama yaptı. Guterres’in paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü. Guterres, bunun üzerine bir tweet daha atarak “Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail’deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir” açıklamasını yaptı.

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İki yüzlü Borrell

Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de AB’nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi olmadığını söyleyerek dolaylı yoldan İsrail saldırganlığına destek verdi. Borrell’in skandal açıklaması, “Libya’dan, Doğu Akdeniz, Suriye ve Dağlık Karabağ her konuda müdahil olan AB’nin nasıl oluyor da İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi olmuyor” değerlendirmesine neden oldu. Borrell’in açıklamaları AB’nin Filsitin meselesindeki iki yüzlü politikasını da açığa çıkardı.

Yasakçı Fransa

Terör örgütü PKK’nın her türlü eylemine izin veren Fransa’dan da Filistin’e destek gösterilerine yasak geldi. Fransa’nın İslam karşıtı İçişleri Bakanı Gerard Darmanin’in, Kudüs’teki gerginlikle ilgili gösterilerin yasaklanması talimatını verdiği bildirildi. Darmanin, başkent Paris’te cumartesi günü (bugün) düzenlenmesi planlanan İsrail’in saldırılarını kınamaya yönelik gösterilerin yasaklamasını talimatı verdi. Darmanin’in, polis müdürlükleri ve valiliklere tetikte ve sert olmaları talimatı verdiğini de kaydedildi.

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