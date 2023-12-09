Bu slogana engel olamazsınız

Yaklaşık 2 aydır abluka altına aldığı Gazze’de büyük bir soykırıma imza atan terörist İsrail devletine dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Soğuk havaya rağmen sokaklara dökülen binlerce kişi, Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes isterken, ABD ve AB liderlerine de İsrail’e daha fazla destek vermemeleri çağrısında bulunuyor.

BOMBALAR DURANA KADAR BURADAYIZ

Avrupa ülkelerinden Hollanda’da, farklı kentlerindeki 13 tren istasyonunda, Filistin’e destek için oturma eylemleri düzenlendi. Hollanda’nın birçok kentinde Gazze’de yaşananlara dikkati çekmek için istasyonlarda oturma eylemi yaptıklarını ifade eden göstericilerden Benji de Levie, “Bombalamalar durana kadar devam edeceğiz. Ateşkes olana kadar. Çözüme doğru ilk adım olarak” diye konuştu. Hollanda hükümetine açık bir mesajı olduğunu anlatan Levie, “Artık savaşı sonlandırın. Savaşı durdurmak için elinizden geleni yapın. Aslında artık İsrail’e destek vermeyin. Uçak, uçak parçaları yok, ekonomik destek vermeyin. Bu işi düzeltene kadar boykot edin” ifadesini kullandı.

F-35 PARÇALARI ÜRETEN FİRMALARA PROTESTO

İngiltere ve İskoçya’da ise Filistin destekçileri, F-35 tipi savaş uçaklar için parça üreten savunma sanayi firmalarının önünde protesto düzenledi. İngiltere’nin Dorset, Bournemouth, Lancashire, Brighton ve İskoçya’nın Glasgow kentlerinde düzenlenen gösterilere yüzlerce kişi katıldı. En büyük gösteri yaklaşık 600 kişinin katılımıyla Dorset’teki Eaton Mission Systems adlı firmanın girişinde düzenlendi. Göstericiler, sık sık “Eaton Mission, utan utan, işlenen tüm suçlarda senin adın var” ve “Kapatın” sloganı attı.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER UNUTULMADI

İsveç’in başkenti Stockholm’de de Filistin’de öldürülen gazeteciler için gösteri düzenlendi. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuk havaya rağmen Segels Torg Meydanı’nda toplanan göstericiler, İsrail tarafından öldürülen gazetecilerin fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı.

Adalet Divanı’nda eylem yapalım

İngiliz müzisyen ve ünlü Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters, konser için geldiği Kolombiya’nın başkenti Bogota’da Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından kabul edildi. İkili, görüşmenin sonunda ise dev “Filistin” bayrağı açarak kameralara poz verdi. Water ayrıca Cumhurbaşkanı Petro’dan Gazze’deki soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletler’in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istedi.

Hanuka’da ateşkes çağrısı

ABD’de yüzlerce kişi, Yahudilerin Hanuka Bayramı’nın ilk gününde İsrail’in saldırıları altındaki “Gazze’de ateşkes talebiyle” gösteri düzenledi. New York kentinde aralarında Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, Gazze için ateşkes sloganları atarak mum yaktı. Etkinliğin organizatörlerinden Audrey Sasson, yaptığı açıklamada, “Bu etkinlik, hala çatışmada herhangi bir çözüm görmediğimizi göstermek için çok güçlü bir fırsat” dedi.

Dublin ve Ramallah ‘kardeş şehir’ oldu

İrlanda’nın başkenti Dublin ile Filistin’in Ramallah kenti “dostluk anlaşması” kapsamında kardeş şehir oldu. Dublin Belediye Başkanı Daithi de Roiste ve Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis tarafından imzalanan “dostluk anlaşması” ile Dublin ve Ramallah kentleri “kardeş şehir” ilan edildi. Batı Şeria’nın merkezindeki Ramallah kenti, San Jose, Liverpool, Barselona ve Pekin’in ardından Dublin’in 5. kardeş şehri oldu.







