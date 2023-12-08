‘Gazze Temas Grubu’ ABD’de

İsrail’in Gazze’de giriştiği katliamı durdurmak ve krize 1967 temelinde çözüm bulmak için içinde Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkenin katılımıyla oluşturulan Gazze Temas Grubu, en kritik görüşmesini İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ABD ile yapacak. 8 ülkenin dışişleri bakanlarından oluşan Gazze Temas Grubu’nun son adresi ise ABD ve Kanada olacak. Bugün Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek olan grubun daha sonra Kanada’ya geçerek Dışişleri Bakanı Joly ile bir araya gelmesi bekleniyor. Özellikle İsrail’e şartsız destek veren ABD’ye dönük Gazze Temas Grubu’nun vereceği mesajlar kritik önem taşıyor.





TAM VE KOŞULSUZ ATEŞKES

Yeni Şafak’ın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre Gazze Temas Grubu, görüşmelerde Gazze’de akan kanın durması için tam ve koşulsuz ateşkesin şart olduğu tekrar vurgulanacak. Bu çerçevede “BM parametreleri üzerinden yürütülecek bu sürecin sonucunda 1967 öncesi sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalıdır” görüşü aktarılacak. İsrail’in daha fazla kan dökerek vatandaşlarının güvenliğini sağlayamayacağının altı çizilerek “İsrail’in güvenliğinin, ancak Filistin’le barış yaparak mümkün” olacağı mesajı verilecek.





İSRAİL’E NÜFUZUNUZU KULLANIN

İsrail’in uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği hatırlatılarak, bu durum karşısında bazı ülkelerin sessiz kalmasının, uluslararası sisteme ve uluslararası hukuka olan güveni sarstığı bildirilecek. ABD’ye isim vermeden “Tüm ülkeler, İsrail’in hukuk tanımaz, insanlık değerlerini ayaklar altın alan tavrıyla aralarına mesafe koymalılar. İsrail üzerinde nüfuzu olan ülkeler, saldırılarını durdurması ve Filistinlilerle barış yapması için tüm etkilerini kullanmalıdır” mesajı verilecek. İsrail’in saldırganlığının bölgesel ve küresel barışa risk olduğu dikkat çekilecek.





GAZZELİLER EVLERİNE DÖNSÜN

Gazze Temas Grubu, Türkiye’nin önerisi olan garantörlük teklifini de ABD ve Kanada nezdinde yineleyecek. Bölgeye acil insani yardım akışının artırılması gerektiği, halihazırdaki geçişlerin yetersiz olduğu belirtilerek insani kriz anlatılacak. Sağlık sistemi gibi temel altyapıların acilen kurulması şart olduğu belirtilirken, zorla yerlerinden edilmelerin durdurulması ve zorla göç ettirilen Filistinlilerin evlerine dönmelerinin sağlanması istenecek.





Üzerlerini soyup, rehin aldı

Gazze’de iki ayı aşkın süredir terör estiren işgalci gücün, baskın düzenlediği ev, hastane ve okullarda, 16 yaşın üstündeki Filistinli erkekleri toplayarak askeri noktalara götürdüğüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Filistinli gazeteci Younis Trawi’nin X’te paylaştığı görüntülerde, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde, BM kontrolündeki bir okulda rehin alınan onlarca Filistinli erkeğin çıplak halde, El-Muqayd adlı bir market ile Mahdi adlı marangoz dükkanı bulunduğu köşede, dizilmiş görüntülerine yer verdi. Üzerlerinde sadece iç çamaşırları kalacak şekilde dizilen Filistinlilerin daha sonra getirilen askeri kamyonlara bindirilerek rehine olarak İsrail’deki askeri üslere götürüldüğü belirtildi. Esir alınan erkeklerin ailelerinin ise güney bölgelerine göç etmek zorunda bırakıldığı öğrenildi.



