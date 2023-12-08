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Ölü sayısı yaralı sayısını geçti

Katil İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yüzlerce her gün Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi’nde, katliamın şiddeti artıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), korkunç tabloyu şöyle özetledi: “MSF’nin desteklediği Aksa Şehitler Hastanesi’ne getirilen ölü sayısı dün ilk kez yaralı sayısını geçti. Hastane dolu, morg dolu.”

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:37 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Filistin Kızılayı, kendilerine bağlı ambulansların kullandığı yakıtın sona erdiğini ve Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kaldığını duyurdu. Açıklamada, bu durumda cenazelerin ve yaralıların taşınması ve diğer işlerin yapılmasının imkansız olduğuna dikkat çekildi.
Filistin Kızılayı, kendilerine bağlı ambulansların kullandığı yakıtın sona erdiğini ve Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kaldığını duyurdu. Açıklamada, bu durumda cenazelerin ve yaralıların taşınması ve diğer işlerin yapılmasının imkansız olduğuna dikkat çekildi.

Dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi’nde soykırım yapan terörist İsrail devleti, 1 Aralık’ta sona eren ve ‘insani ara’ olarak nitelenen geçici ateşkesin ardından katliamın boyutunu artırarak saldırılarına devam ediyor. ‘Güvenli’ olarak nitelenebilecek hiçbir yerin kalmadığı Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248 Filistinli katledildi. Sağlık sisteminin tamamen çöktüğü bölgede yaralıların tedavisi de çok zor şartlarda yapılmaya çalışılıyor.


HASTANE DOLU, MORG DOLU!

1 Aralık’tan bu yana şiddetini artıran saldırıların, ne boyuta geldiğini Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) açıkladı. Örgütün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “MSF’nin desteklediği Aksa Şehitler Hastanesi’ne getirilen ölü sayısı dün ilk kez yaralı sayısını geçti” değerlendirmesinde bulundu. Son 24 saatte 115 kişinin öldürüldüğünü belirten MSF, “Hastane dolu, morg dolu” ifadesini kullandı. MSF, İsrail ordusuna, Gazze Şeridi’ndeki ayrım gözetmeyen bombalamayı durdurma ve siviller ile sivil altyapıyı koruma çağrısında bulundu.


Şifa için dördüncü adres belirlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında soruları yanıtladı. Koca’ya, birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sosyal medya aracılığıyla yardım isteyen yaralı Filistinli çocukların durumu soruldu. Bakan Koca, birinin adı Ahmet Ayyaş olan çocuklar konusunda “İki çocuğumuza ulaştık. İletişim halindeyiz” dedi.


2 HASTA VEFAT ETTİ

Gazze’den Türkiye’ye yaralı transferine ilişkin konuşan Bakan Koca, “Şu ana kadar ülkemize 114’ü hasta 86’sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı. İki hastamızı maalesef kaybettik. Halen 7 hastamız yoğun bakımda takip ediliyor. Diğer hastalarımızın şu an için ciddi bir sorunu görünmüyor” diye konuştu.


MUTABAKAT SAĞLADIK

Yeni hastaların transferini yapmak üzere çalışmaların devam ettiğini belirten Koca, “Ekibimiz biliyorsunuz Gazze’de üç yerleşim yerini incelemişti, üç yerleşim yerinin de altyapı açısından çok uygun olmadığını gördük. Dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır Kapısı’na daha yakın olan bu dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz. İsrail ve Mısır Sağlık Bakanları ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık” bilgisini verdi.


#Gazze
#Filistin
#İsrail
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