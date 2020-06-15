Bu yardımı hiç unutmayacağız demişti: İtalyan bakan Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 17 Haziran'da Türkiye'yi ikinci kez ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır."
Twiter hesabından özel teşekkür etmişti
Bakan, Twitter'dan 'Bugün, Türkiye'den İtalya'ya karşı büyük bir dayanışma jesti geldi. Birçok ülkeden aldığımız dayanışma. Ve minnettarız.' deyip Türkiye'ye teşekkürleri sunmuştu:
Da parte della Turchia 🇹🇷 oggi è arrivato un grande gesto di solidarietà nei confronti dell’Italia. Una solidarietà che stiamo ricevendo da tantissimi Paesi. E ne siamo grati.
La nostra attività diplomatica non si ferma. Andiamo avanti con il massimo impegno. pic.twitter.com/4XSPLjQpFi
Da parte della Turchia 🇹🇷 oggi è arrivato un grande gesto di solidarietà nei confronti dell’Italia. Una solidarietà che stiamo ricevendo da tantissimi Paesi. E ne siamo grati.