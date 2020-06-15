Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Bu yardımı hiç unutmayacağız demişti İtalyan bakan Türkiyeye geliyor
POLİTİKA AVRUPA

Bu yardımı hiç unutmayacağız demişti: İtalyan bakan Türkiye'ye geliyor

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, 17 Haziran Çarşamba günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye, İtalya'ya salgınla mücadele kapsamında yardımda bulunduğunda Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio teşekkür edip 'Bu yardımı hiç unutmayacağız' demişti.

Haber Merkezi AA
İtalya Dış İşleri Bakanı Luigi Di Maio ve Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu
İtalya Dış İşleri Bakanı Luigi Di Maio ve Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 17 Haziran'da Türkiye'yi ikinci kez ziyaret edeceği belirtildi.

Türkiye'nin gönderdiği yardım uçağı İtalya'ya ulaştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin gönderdiği yardım uçağı İtalya'ya ulaştı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır."

Twiter hesabından özel teşekkür etmişti

Bakan, Twitter'dan 'Bugün, Türkiye'den İtalya'ya karşı büyük bir dayanışma jesti geldi. Birçok ülkeden aldığımız dayanışma. Ve minnettarız.' deyip Türkiye'ye teşekkürleri sunmuştu:


Türkiye’nin tıbbi yardımını teslim alan İtalyan Bakan: Bunu hiç unutmayacağız
OYNAT 00:58
Türkiye’nin tıbbi yardımını teslim alan İtalyan Bakan: Bunu hiç unutmayacağız
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki ülkesine Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini teslim aldığı anların videosunu Facebook hesabından paylaştı. İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Practica di Mare Hava Üssü'ne inen Türk Hava Kuvvetlerine ait 'A400M' askeri kargo uçağını İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya Genelkurmay Başkanı General Enzo Vecciarelli ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Alp Özdemir karşıladı. Türkiye'nin, Kovid-19 salgınında Avrupa'da merkez üs haline gelen İtalya'ya yönelik sağlık malzemelerini taşıyan uçağın yanına gelen Bakan Di Maio, yardımları taşıyan heyetin başkanı Mühendis Albay Burak Erkan'a teşekkür etti ve “bunu hiç unutmayacağız” dedi. Albay Erkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektubu iletilmek üzere Bakan Di Maio'ya teslim etti.

İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj
OYNAT 00:34
İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya'ya ulaştı. Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'ye duygu dolu teşekkür mesajı yolladı. Scrocchi videoda, 'Türk halkına ve Türk devletine İtalya'ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı' ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
İstanbulda denetimler başlıyor

İstanbul'da denetimler başlıyor

​Normalleşmeyi suistimal eden işletmelere ceza yağacak.
Sosyal mesafeli diplomasi

Sosyal mesafeli diplomasi

Bakan Çavuşoğlu: Libya konusunda İran ile aynı çizgideyiz.
Bu yardımı hiç unutmayacağız demişti: İtalyan bakan Türkiyeye geliyor

İşte ​Libya'da nokta atışı suikast yapan yerli drone'ler.

Galatasaraylıları <br>yıkan haber

Galatasaraylıları
yıkan haber

Muslera'nın sahalara dönüş tarihi netleşti.

Milletin 152 <br>yıllık şefkatli eli

Milletin 152
yıllık şefkatli eli

Türk Kızılay Çanakkale ruhunu yeniden canlanıyor.
Komşuda bin lira burada ücretsiz

Komşuda bin lira burada ücretsiz

​Lüks tatili bedavaya getirmek için akın ettiler.

​Obama ve eşinin birlikte izledikleri ilk film.

Yeni Ronaldo

Yeni Ronaldo

​Türk futbolcu devleri peşine taktı.

​Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha.

İngiltere onu konuşuyor

İngiltere onu konuşuyor

​Dünya basınında bugün: Patrick Hutchinson kahraman ilan edildi.

​Kurallar hiçe sayıldı camilerden anonslar yapılmaya başlandı.

​Bana göre yüksek katlı bina dönemi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kapandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.