Buça’da ne oldu? Katliam görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyinde Rus işgalinden kurtarılan Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri, dünya çapında büyük tepkiye neden oldu. Dünya medyası sivil katliamını manşetlere taşıdı.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Batılı ülke liderleri faturayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusuna kesti. Buça’daki görüntüler “savaş suçu” olarak niteledi.

BATILI LİDERLER TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Buça’daki görüntülere ilişkin, “Bu bir savaş suçu. Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulayacağız” açıklamasında bulundu.

Joe Biden

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Twitter’dan paylaştığı mesajda “Rusya’nın İrpin ve Buça’daki sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna’da savaş suçu işlediğinin yeni bir kanıtı” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise “Bunlar bakması çok güç görüntüler. Uluslararası adalet mekanizması işletilmeli. Bu suçları işleyenler karşılık görmeli” sözleri ile Rusya’yı hedef gösterdi.

REKLAM

Boris Johnsonn

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, “Kiev’in kurtarılmış bölgesinde Rus ordusunun neden olduğu vahşetin görüntüleriyle şoke olduğunu” belirterek Bucha katliamının ardından yeni yaptırımların yolda olduğunu söyledi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter’dan yaptığı açıklamada, dehşete düştüğünü belirterek, “Acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç var. Savaş suçu faillerinin hesap verecek” dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de, Putin’in savaşı yeniden Avrupa’nın kapısına getirdiğini belirtti ve diğer liderlerden farklı olarak Rusya’yı “soykırımla” suçladı.

ULUSLARARASI BASIN MANŞETE TAŞIDI

Kan donduran görüntülerin ortaya çıkması dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İngiliz Mirror gazetesi, gelişmeyi ‘soykırım’ manşeti ile okurlarına duyurdu. Amerikan New York Times, ‘Bu Gerçek Barbarlık’: Rus İşgali Altında Yaşam ve Ölüm başlığı atarken, Times manşetinde ‘Siviller sokaklarda kurşuna dizildi” ifadesini kullandı. Bucha’dan gelen bir görüntüye manşetinde yer veren Guardian, ‘Bucha’da Korku: Rusya, işkence yapmak ve sivilleri katletmekle suçlanıyor’ başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Financial Times ve The Telegraph ise katliam sonrası olası yaptırımlara odaklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Putin’in ‘savaş suçları’ nedeniyle yargılanması gerektiğini öne süren Biden’a yanıt verdi. Zaharova, “ABD’ye savaş suçlarıyla ilgili soruşturmalara öncelikle Yugoslavya ve Irak’tan başlamalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Buça’daki görüntülerle ilgili Rusya’ya yönelik “sahte haber saldırısı” düzenlendiğini ileri sürdü. Rus askeri birliklerinin söz konusu şehirden 30 Mart’ta çıktığına işaret eden Lavrov, 31 Mart’ta Bucha Belediye Başkanının şehirdeki durumun iyi olduğuna dair açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekti.

REKLAM

FOTOĞRAF 22 Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı Buça'da, bir kreşin deposunda öldürülen 5 sivilin cesedi uluslararası basın mensupları tarafından görüntülendi.<br> Ukraynalı yetkililer, elleri arkadan bağlanarak öldürülen sivillerin cesetlerini daha sonra torbalara koyarak defnedilecekleri mezarlığa gönderdi. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Buça ve Ukrayna genelinde birçok sivilin Rus askerlerince katledildiğini, öldürülmeden önce insanlara işkence uygulandığını\" söyledi. Başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere, Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanını sivillere yönelik düzenlenen katliamlardan sorumlu tuttuğunu ifade eden Geraşenko, herkesin gereken cezayı alacağını belirtti. Geraşenko, ABD'den Japonya'ya kadar önde gelen ve en etkili basın kuruluşların temsilcilerinin Buça'da olanları kendi gözleriyle gördüklerini kaydederek, ülkeyi Rusya'ya karşı savunabilmek için uluslararası toplumdan silah desteği talebinde bulundu. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti. Buça'da öldürülen siviller defnedildi: 'Öldürülmeden önce işkence uygulandı' iddiası Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde öldürülen sivillerin cesetleri toplanarak mezarlara defnedildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buça ve Ukrayna genelinde birçok sivilin Rus askerlerince katledildiğini, öldürülmeden önce insanlara işkence uygulandığını" söyledi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Sivil cenazeler toplu mezarlara gömülüyor

Ukrayna’nın Buça kentinde hayatını kaybeden ve günlerce sokakta kalan sivillerin cansız bedenleri, Ukrayna güçleri tarafından toplanmaya başladı. Cansız sivil bedenleri, ceset torbalarına konularak bir minibüse yüklendi ve kilisenin bahçesine açılan toplu mezarlara götürülerek gömüldü.