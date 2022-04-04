Buça'da korkunç katliam: Ruslardan kurtarılan şehirde kan donduran görüntüler

Ukrayna’da Rus ordusunun işgali kırkıncı gününe girerken Ukrayna ordusu başkent Kiev’in çevresindeki kentlerde yeniden kontrolü sağlıyor. Özellikle Buça ve İrpin’den kan donduran görüntüler dünyanın gündemine oturdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Buça şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi. Yine Buça’da 280 sivilin gömüldüğü bir toplu mezar da bulundu. Önceki gün Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpin, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını açıklamıştı. Buça bir aydır Rus askerlerinin kontrolü altındaydı.

ONLARCA CESET SOKAKLARDA

Savaş kırkıncı gününe girerken Podolyak, Twitter hesabından, elleri arkadan bağlı şekilde yerde yatan ceset fotoğrafı paylaşarak, “Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor” ifadesini kullandı.

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KAFALARINDAN VURULMUŞLAR

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppa da Twitter’dan Buça’ya bağlı Motijin köyünde 2’si kadın 4’ü erkek elleri arkalarından bağlı ve kafalarından vurularak öldürülen 6 sivilin cesedinin bulunduğunu duyurdu. Sosyal paylaşım sitelerinde, Buça’da sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğünü, kuyulara atıldığını gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

280 KİŞİLİK TOPLU MEZAR

Buça Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk da kentin Rus güçlerden geri alınmasından snra sokaklarda birçok sivilin cesedine rastlandığını aktardı. Fedoruk, hepsi başlarından vurularak öldürülmüş, 280 kişinin gömüldüğü bir toplu mear bulunduğunu kaydetti. Buça Belediye Başkanı, öldürülmüş kişilierin, kadın ve erkeklerden oluştuğunu, aralarında 14 yaşında bir çocuğun da olduğunu kaydetti.

YÜZDE 80’İ YOK EDİLDİ

Öte yandan Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bulunan İzyum kenti Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Matsokin, “Rus saldırıları nedeniyle İzyum’da sivil yerleşim alanlarının yüzde 80’i yok edildi” dedi.

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