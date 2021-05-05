Bulgaristan'da hükümet kurulamadı: 11 Temmuz'da erken seçim yapılacak

Parlamentoda 3. büyük parti olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) hükümeti kurma görevinde başarısız oldu.

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası parlamentoda 3. büyük parti olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) de hükümeti kurma görevinde başarısız oldu.

Ülkede 240 kişilik parlamentoda 43 milletvekili olan BSP’den önce, en fazla sandalyeye sahip diğer iki parti de sırasıyla hükümeti kurma girişimlerinde başarısız olmuştu.

Seçim 11 Temmuz'da

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in hükümeti kurma görevi verdiği BSP’nin lideri Korneliya Ninova, partisinin, parlamentodaki ikinci büyük parti "Böyle Bir Halk Var"dan destek göremediğini ve hafta sonu yaptığı Yüksek Kurul Oturumunda kabine kurmaktan vazgeçme kararı aldığını belirterek görevi iade etti.

Parlamentodaki en büyük diğer iki partinin ardından üçüncü olarak BSP’nin de hükümeti kuruma girişimin başarısız olması üzerine Cumhurbaşkanı Radev, Bulgaristan anayasasına göre, haftaya parlamentoyu feshedeceğini, 11 Temmuz'da erken seçim yapılacağını duyurdu.

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