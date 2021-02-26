Dünya Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye sayesinde Bulgarlar rahat uyuyabiliyor
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Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye sayesinde Bulgarlar rahat uyuyabiliyor

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yasa dışı göç konusunda Türkiye ile anlaşmalarının sorunsuz şekilde çalıştığını ifade etti. Borisov, "Türkiye sayesinde Bulgarlar daha rahat uyuyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, video konferans yöntemi ile düzenlenen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Liderler Zirvesinin ikinci günün ardından yaptığı açıklamada yasa dışı göç konusunda Türkiye ile var olan anlaşmaların aktif olduğunu söyledi.

"Bulgarlar, Türkiye sayesinde rahat uyuyor"

Mülteciler konusunda Bulgaristan ve Türkiye ile olan anlaşmaların yüzde yüz çalıştığını kaydeden Borisov, yasa dışı göçün önünü kesmek için Bulgar ve Türk sınır koruma birlikleri görevini yerine getirdiğini, bu nedenle de Bulgarların evlerinde rahat uyuduğunu ifade etti.

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