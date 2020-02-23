Dünya Bulgaristanda ırkçı ve aşırı milliyetçiler sokaklarda Hükümet gösterileri kınadı
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Bulgaristan'da ırkçı ve aşırı milliyetçiler sokaklarda: Hükümet gösterileri kınadı

Başkent Sofya’da ırkçı ve aşırı milliyetçiler meşaleli gösteri düzenledi. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı gösteriyi kınadı.

Haber Merkezi AA
Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı da BNS örgütünün siyasi örgüt olarak sahip olduğu kaydının kütükten silinmesi için girişimlerde bulunuldu.
Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı da BNS örgütünün siyasi örgüt olarak sahip olduğu kaydının kütükten silinmesi için girişimlerde bulunuldu.

Üyelerinin çoğunluğunu ırkçı ve aşırı milliyetçilerin oluşturduğu Bulgaristan Ulusal Birliğinin (BNS) üyeleri 13. kez başkent Sofya’da “Lukovmarş” olarak adlandırdıkları meşaleli gösterisini düzenledi.

  • Bulgaristan’ın eski savunma bakanlarından General Hristo Lukov’un ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen meşaleli etkinlik bu yıl savcılık ve belediyenin müdahalesi sonucu sınırlandırıldı. Sofya’da geniş güvenlik önlemleri alan polis, ırkçı milliyetçilerin kent merkezindeki Ulusal Kültür Sarayı (NDK) meydanında toplanmalarını engelledi. Yüzlerce polis, BNS üyelerinin meydana girişlerini yasakladı.

Meşaleli etkinliğin yasaklanması nedeniyle göstericiler, General Lukov’un öldürüldüğü Sofya’daki evin önünde toplanarak askeri marşlar eşliğinde çelenk ve çiçek bıraktı. Avrupa’nın birçok ülkelerinden gelen dazlak ve aşırı milliyetçi örgüt temsilcileri general Lukov’un evinin önünde kurulan kürsüde konuşma yaptı. Konuşmacılar Avrupa’daki tüm milliyetçilerin artık birlik içinde olduklarını öne sürdü.

Bu arada “Lukovmarş” karşıtlarının da Sofya’da düzenlediği diğer bir gösterinin katılımcıları, Bulgaristan’ın ırkçıların meydan okuyabileceği bir ülke olmadığını belirtti.

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“Nefret dilinin ifade bulduğu etkinlik yasaklandı”

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da 17 yıllık bir aradan sonra “Lukovmarş” gibi antisemitizm, tahammülsüzlük ve nefret dilinin ifade bulduğu bir etkinliğin engellendiğini bildirdi. Bakanlığını yazılı açıklamasında “Neonazi ve aşırı milliyetçilerin faaliyetinin nefret dolu etkinliği engellendi” diyerek “kin ve nefret kusan ayrımcılık taraftarların emellerine ulaşamadıklarını” bildirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Umarız, Lukovmarş taraftarları, eylemlerinin sadece Holocaust’un masum kurbanların anısına zarar vermekle kalmadığını, Almanya’daki Hanau’daki yabancı düşmanı sosyopat katiline benzer, radikalleşmiş taraftarlara destek vereceklerini anlamışlardır.”

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı da BNS örgütünün siyasi örgüt olarak sahip olduğu kaydının kütükten silinmesi için girişimlerde bulunuldu.

General Lukov kimdir

Bulgaristan'da, neofaşizmin en büyük ilham kaynağı olarak gösterilen General Hristo Lukov, 1935-1938 yıllarında Savaş (Savunma) Bakanlığı yapmıştı. Lukov, daha sonra ülkedeki aşırı sağcı gençleri seferber edip Bulgaristan Ulusal Lejyonlar Örgütünü kurarak ülkede faşist ideolojinin yayılmasında rol oynamıştı.

Lukov, Bulgaristan Komünist Partisi'nin görevlendirdiği iki kişi tarafından 13 Şubat 1943'te kızının gözü önünde evinde kurşunlanarak öldürülmüştü.

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