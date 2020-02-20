​Almanya'daki ırkçı saldırı ile ilgili Merkel'den ilk açıklama.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı hakkında, "Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır." dedi.
IRKÇILIK ZEHRİ VAR
- Merkel, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı ile ilgili "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek. Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır. Irkçılık toplumu zehirliyor. Hanau’daki saldırı ırkçı motifler taşıyor, çok üzgünüz" dedi.