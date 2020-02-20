​Almanya'daki ırkçı saldırı ile ilgili Merkel'den ilk açıklama.

Teknoloji

Son birkaç yılda kullanıcı sayısını giderek artıran Huawei, yeni telefonu P smart Pro ilepiyasaları altüst edecek. Tam görüş ekranı, 48 MP kamerası ve yüksek performansıyla kullanıcıların ilgisini çeken telefon, ultra geniş açılı ve yapay zeka destekli üçlü kamera sistemiyle düşük ışıklarda bile keskin detaylı çok yüksek kalitede fotoğraf çekimine imkan tanıyor.