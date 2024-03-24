Büyük umutla Ramazan’ı beklemiştik

Ateşkesin bilmeceye dönüştüğü Gazze’de siviller ramazan yardımları konusunda da hayal kırıklığı yaşıyor. Savaş mağduru Gazzeliler, yaşadığı yiyecek ve içecek sıkıntıları nedeniyle ramazan ayında da açlıkla mücadele veriyor. Gazze’nin güneyindeki yoğunluk nedeniyle kuzeyden güneye gelen insanlar çadır kuracak yer bulmakta da zorluk çekiyor. Normal süreçte 200 bin olan Refah Bölgesi’nin kapasitesi şu anda 1 milyon 200 bin civarında. Burada çadır kurma fırsatı bulan Gazzeliler alabildikleri az miktarda un ile çadırlarında ekmek yapıyor. Sadece ekmek ile günü geçirmeye çalışan Gazzeliler, Refah Sınır Kapısından daha fazla yardım geçmesini istiyor.

EVLERİNE KAVUŞMAK İSTİYORLAR

Gazze’de yaşayan Doktor Mohamad Rajap, bölgedeki insanların Ramazan ayını ateşkes umuduyla geçirdiklerini belirterek, “Gazze’de insanlar büyük bir umutla ramazanı bekliyordu çünkü ateşkese kesin gözüyle bakılıyordu. Ama Ramazan’ın ortalarına gelmemize rağmen hiçbir değişiklik olmadı. İnsanlar uzun süredir çadırlardan ayrılmayı bekliyordu. Biz ramazan ayının her gününü bir bayram şeklinde geçiriyorduk. Fakat biz burada ne iftar ne de sahur yaparken keyif alabiliyoruz. Herkes yıkılmış olsa da kendi evine dönmek istiyor” diye konuştu.

HAYATTA KALMA SAVAŞI

İnsanların çok zor durumda olduğunu ve hayatta kalma savaşı verdiğini vurgulayan Rajap, “Kızılay’ın yardımları diğerlerine göre daha adil dağıtılmaya çalışılıyor. Ve gelen ürünler kaliteli. ABD’nin paraşütlerle gönderdiği yiyeceklerden çok daha kaliteli. Çünkü onların gönderdiği ürünlerden kötü kokular geliyor ve yenilecek gibi değil” ifadelerini kullandı.







