Reisi'den Rusya'daki terör saldırısı sonrası Putin'e taziye mesajı: Gerçekleştirenler ve planlayanlar cezalandırılmalı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya'da gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi. Rusya halkı ve hükümetine, terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileyen Reisi, "Masum sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi. Rus yetkililerin ulusal güvenlikleri için aldıkları önlemleri desteklediklerini belirten Reisi, "Rusya'daki terör saldırısını gerçekleştirenler ve bu saldırıyı planlayanlar cezalandırılmalı. Bu konuda atılacak adımların uluslararası toplum tarafından ciddiye alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.