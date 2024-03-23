|
Dünya

Reisi'den Rusya'daki terör saldırısı sonrası Putin'e taziye mesajı: Gerçekleştirenler ve planlayanlar cezalandırılmalı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği taziye mesajında, "Rusya'daki terör saldırısını gerçekleştirenler ve bu saldırıyı planlayanlar cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

15:52 - 23/03/2024 Cumartesi
IHA
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya'da gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi. Rusya halkı ve hükümetine, terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileyen Reisi, "Masum sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi. Rus yetkililerin ulusal güvenlikleri için aldıkları önlemleri desteklediklerini belirten Reisi, "Rusya'daki terör saldırısını gerçekleştirenler ve bu saldırıyı planlayanlar cezalandırılmalı. Bu konuda atılacak adımların uluslararası toplum tarafından ciddiye alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


"Teröre karşı etkili mücadelede etkin iş birliğine ihtiyaç var"


Rusya'da gerçekleştirilen saldırı sonrası sosyal medya hesabından kınama mesajı yayınlayan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına, Rus halkına ve hükümetine başsağlığı diledi. Abdullahiyan, "Teröre karşı mücadelede uluslararası toplumunda ciddi adımlar atması gereken etkin bir iş birliğine ihtiyaç var" dedi.




#İbrahim Reisi
#Rusya
#Moskova
#Putin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hastanelere temizlik personel alımı başladı: KPSS şartsız 81 ilde personel alımı başvuru şartları ve tarihleri...