Dünya Cammu Keşmirde çatışma 3 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 kişi hayatını kaybetti

Pulvama'da bir bölgeyi kordon altına alan güvenlik kuvvetleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı. Öldürülen 3 direnişçi Ömer Fayaz, Adil Beşir ve Faizan Hamid'in Hizbul Mücahidin örgütü üyesi oldukları iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Hindistan ve Pakistan arasında yoğun çatışmalara neden olan Cammu Keşmir.
Hindistan ve Pakistan arasında yoğun çatışmalara neden olan Cammu Keşmir.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi öldürüldü.

  • Hint basınındaki haberlere göre, çatışmada öldürülen 3 direnişçi Ömer Fayaz, Adil Beşir ve Faizan Hamid'in Hizbul Mücahidin örgütü üyesi oldukları iddia edildi.

Hindistan'dan Keşmir'in statüsünün kaldırılması önerisi
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Hindistan'dan Keşmir'in statüsünün kaldırılması önerisi

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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