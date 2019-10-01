Keşmir’de 13 bin çocuk tutuklandı

Hindistan yönetiminin 5 Ağustos günü Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü, hukuka aykırı şekilde kaldırmasıyla, 13 bin Müslüman çocuğu tutukladığı ve adeta esir muamelesi yaptığı iddia edildi. İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, Hindistan Kadınları Ulusal Federasyonunun raporuna yaşı 14’e kadar düşen 13 bin çocuk 45 gündür tutuklu. Rapor, Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir’de durumun normale döndüü iddialarını çürütüyor. Açıklanan rapora göre Keşmir’deki Müslüman aileler, çocuklarını kurtarmak için 60 bin Rupi (678 sterlin) ödemek zorunda bırakılıyor. İddialar Hint yönetiminin bölgede adeta bir rehine politikası uyguladığını da gösteriyor.

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

Raporda, Hint güvenlik güçlerinin çocuklara karşı aşırı güç kullandığı hatta kimi tutuklulara işkence yapıldığını da iddia ediliyor. Pakistan yönetimi ve tarafsız gözlermciler, Cammu Keşmir’i dünyanın en büyük açık hava cezaevi olarak nitelendiriyor. Hindistan’ın tüm iddialarına rağmen Cammu Keşmir bölgesinin dünyadan tecrit durumunda herhangi bir düzelme de gözlemlenmiyor. Uluslararası medya daha önce bölgede darp ve elektro şok gibi işkence yöntemlerinin kullanıldığını belgelemişti.