Dünya Keşmirde 13 bin çocuk tutuklandı
ASYA

Keşmir’de 13 bin çocuk tutuklandı

Hindistan yönetiminin 5 Ağustostan bu yana esaret altında tuttuğu Cammu Keşmir’de 13 bin Müslüman çocuğu tutukladığı ortaya çıktı. Yaşları 14’e kadar düşen 13 bin çocuk 45 gündür tutuklu. Hindistan yönetiminin Müslüman aileleri, çocuklarını kurtarmak için 60 bin Rupi (678 sterlin) ödemek zorunda bıraktığı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Keşmit'de 13 bin Müslüman çocuğu tutuklandığı ve adeta esir muamelesi yapıldığı iddia edildi.
Keşmit'de 13 bin Müslüman çocuğu tutuklandığı ve adeta esir muamelesi yapıldığı iddia edildi.

Hindistan yönetiminin 5 Ağustos günü Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü, hukuka aykırı şekilde kaldırmasıyla, 13 bin Müslüman çocuğu tutukladığı ve adeta esir muamelesi yaptığı iddia edildi. İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, Hindistan Kadınları Ulusal Federasyonunun raporuna yaşı 14’e kadar düşen 13 bin çocuk 45 gündür tutuklu. Rapor, Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir’de durumun normale döndüü iddialarını çürütüyor. Açıklanan rapora göre Keşmir’deki Müslüman aileler, çocuklarını kurtarmak için 60 bin Rupi (678 sterlin) ödemek zorunda bırakılıyor. İddialar Hint yönetiminin bölgede adeta bir rehine politikası uyguladığını da gösteriyor.

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

Raporda, Hint güvenlik güçlerinin çocuklara karşı aşırı güç kullandığı hatta kimi tutuklulara işkence yapıldığını da iddia ediliyor. Pakistan yönetimi ve tarafsız gözlermciler, Cammu Keşmir’i dünyanın en büyük açık hava cezaevi olarak nitelendiriyor. Hindistan’ın tüm iddialarına rağmen Cammu Keşmir bölgesinin dünyadan tecrit durumunda herhangi bir düzelme de gözlemlenmiyor. Uluslararası medya daha önce bölgede darp ve elektro şok gibi işkence yöntemlerinin kullanıldığını belgelemişti.

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