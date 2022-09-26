Çavuşoğlu Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Mitsuoka ile bir araya geldi

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Tsugio Mitsuoka ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini ve atabileceğimiz adımları ele aldık” ifadelerini kullandı.
Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Tsugio Mitsuoka ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini ve atabileceğimiz adımları ele aldık.
Discussed cooperation & steps to further improve our economic relations w/Tsugio Mitsuoka, President of Türkiye-Japan Business Council🇹🇷🇯🇵 pic.twitter.com/QomQNHaSTH
Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Tsugio Mitsuoka ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini ve atabileceğimiz adımları ele aldık.