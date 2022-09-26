Dünya Çavuşoğlu Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Mitsuoka ile bir araya geldi
ASYA

Çavuşoğlu Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Mitsuoka ile bir araya geldi

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Tsugio Mitsuoka ile görüştü.

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Haber Merkezi DHA
Çavuşoğlu Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Mitsuoka ile bir araya geldi
Çavuşoğlu ve Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Mitsuoka.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Tsugio Mitsuoka ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini ve atabileceğimiz adımları ele aldık” ifadelerini kullandı.

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