Çavuşoğlu'ndan Fransa lideri Macron'a tepki: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum

Tehlikeli turizm: Ukrayna Çernobil'i ziyarete açtı

Dünyanın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı Çernobil turizme açılıyor. Nükleer felaketi ve ardından yaşananları anlatan Çernobil dizisi sonrası binlerce turist bölgeyi ziyaret etmek istiyor. Bu talebi fırsata dönüştürmek isteyen Ukrayna hükümeti, radyasyonun normal seviyesinden 40 bin kat fazla olduğu 'komuta merkezini' dahi ziyarete açıyor.