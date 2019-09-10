Dünya Çavuşoğlunun Kapalı Maraş ziyareti Rum kesimini çıldırttı
AVRUPA

Çavuşoğlu’nun Kapalı Maraş ziyareti Rum kesimini çıldırttı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı ziyaret, Rumların tepkisini çekti. Rum yönetimi, Çavuşoğlu'nun Kapalı Maraş ziyaretini ve yaptığı açıklamaları BM ile AB gündemine getirme çalışması başlattı.

Haber Merkezi DHA
Kapalı Maraş
Kapalı Maraş

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, New York’taki temasları sırasında görüşeceği BM Genel Sekreteri’ne ziyaret ile ilgili rahatsızlığını aktaracağı belirtildi. Rum Dışişleri Bakanlığı da, yaptığı yazılı açıklamada Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında, Gazimağusa'ya konsolosluk yapılacağını açıklamasını 'bölücü bir eylem' olarak değerlendirdi.

"Bölücü bir eylem"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamamasının sorumlusunun Türkiye olduğunu iddia etti. Rum Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. 'Gazimağusa’da konsolosluk açılması kararının bölücü bir eylem olduğu' öne sürülen açıklamada, "Bu eylem, Türkiye’nin yeni, kabul edilemez oldubittiler yaratma ve müzakerelerin yeniden başlama umutlarını baltalamadır. Türkiye'nin bu eylemlerinin engellenmesi için tüm gerekli girişimler yapılacak. Görüşmelerin kaldığı yerden başlaması için gerekli koşulların oluşturulması için çaba devam edecek" ifadelerine yer verildi.

"Kışkırtıcı ve yasadışı"

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Çavuşoğlu’nun ziyaretinin 'ortamı sabote etme ve BM Genel Sekreteri’nin çabalarını engellemeyi hedefleyen kışkırtıcı bir eylem' olarak nitelendirdi. İktidar DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Çavuşoğlu’nun açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ana muhalefet AKEL'den yapılan açıklamada da, Gazimağusa’da başkonsolosluk açılmasının yeni bir 'kışkırtma ve yasadışılık eylemi' olduğu öne sürüldü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapalı Maraş'ı ziyaret etti
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapalı Maraş'ı ziyaret etti

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