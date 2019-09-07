Rumların Maraş telaşı

Rum bakanlardan Nikos Hristodulidis ile GKRY yönetiminin atadığı sözde Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, Maraş kökenlilerle sık sık biraraya gelerek kentte mal varlığı bulunan kişilere şu dayatmada bulunuyor: "Gayrimenkul ve arazilerinize talip olan yabancı şirketler Türk veya Kıbrıslı Türk firmalarla bağlantılı görünüyor. Onların satın alma tekliflerini kabul etmeyin."

ADA ÇALKALANIYOR

Korsan belediye başkanı Yoannu, Brüksel'e giderek Maraş'ın durumuna ilişkin Avrupa ülkelerinden destek isteyeceğini ifade ederken, Kıbrıs basını ise gayrimenkul aracılık işlemlerinde bazı Rum avukatların da rol aldığını yazdı. Ada medyası ayrıca, Larnaka'da bulunan Mağusa Tapu Dairesi'ndeki bir tapu memurunun emlakçılara bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Rum İçişleri Bakanlığınca açığa alındığını iddia ederken, haberlerde Rum yönetiminin, Kıbrıs'ın havadan detaylı fotoğraflanması konusunda Fransız bir şirketle anlaşma imzaladığı da ileri sürüldü. Gazimagosa kentine bitişik durumdaki sahil beldesi Maraş, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan beri Türk askerinin kontrolünde kapalı durumda bulunuyordu. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği halinde geçtiğimiz aylarda önemli bir adım atmış ve Maraş'ın yeniden sivil yaşama açılacağını duyurmuştu.