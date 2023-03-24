Çekya: Ukrayna'ya daha fazla yardım edecek gücümüz kalmadı

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel.
Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, Ukrayna'ya Rusya’ya karşı savaşında yardım etmek için ülkesinin elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti. Artık yardım edecek imkanları kalmadığını işaret eden Pavel, mühimmat üretmek için iş gücünün yetersiz olduğunu belirtti.
Çekya’da bu ay yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı Petr Pavel, Alman Suddeutsche Zeitung dergisine röportaj verdi. Devlet Başkanı Pavel, Çekya’nın Ukrayna'ya yardım etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti.
Çekya Savunma Bakanlığı'na göre Prag yönetimi Kiev'e 2.3 milyar euro değerinde silah sağladı. Ülke, güvenlik gerekçeleri nedeniyle tedarik edilen silah türlerini ise açıklamıyor.