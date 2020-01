CEO’ya 2 ABD’li eşlik etti

Japonya’da ev hapsinde tutulduğu evden filmlere konu olabilecek bir planla kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un iki ABD’li ile birlikte firar ettiği ortaya çıktı. Japonya’da tutuklu bulunduğu ev hapsinden film gibi bir planla Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Carlos Ghosn’un Osaka’dan İstanbul’a geldiği uçak ile Lübnan’a gittiği uçakta bulunan personelle ilgili yapılan incelemelerde ilginç bir bilgiye ulaşıldı.

Carlos Ghosn

13 SAATLİK HAYALET YOLCU

Ghosn’un Osaka-İstanbul- Beyrut arasındaki toplam 13 saatlik uçuşunu, ‘hayalet yolcu’ olarak gerçekleştirdiği belirlendi. Osaka’dan Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta Michael Taylor ve George Antonie Zayek isimli iki ABD vatandaşı, bir hostes ve 2 pilot bulunduğu belirlendi. Carlos Ghosn da Amerikalılarla birlikte uçakta olmasına rağmen, yolcu listesinin yer aldığı manifestoya sadece 2 isim yazıldı. Pilotlar da manifestoyu imzalayıp, uçuşu gerçekleştirdi.

MÜDÜR GÖTÜRDÜ!

İstanbul’dan Lübnan’a giden TC-RZA kuyruk kodlu uçağın da yolcu bilgileri soruşturma dosyasına girdi. İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelindiğinde ise Ghosn, Beyrut’a götürülmek üzere bir hangarda bekleyen diğer jete bindirildi. Bu kez de devreye özel bir kargo şirketinde yönetici olan O.K. girdi. O.K. jette seyahat edecek kişi olarak kendi adını beyan etti. Tek yolcu olarak adı manifestoya yazıldı. Pilotlar, uçakta Carlos Ghosn bulunmasına rağmen tek adın yazılı olduğu manifestoyu imzalayıp, jeti havalandırdı. O.K. eski CEO ile Beyrut’a gitti. Aynı jetle de geri döndü. Uçakta ayrıca 1 hostes ve iki pilot vardı. O.K. da soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

REKLAM

5 kişi tutuklandı

Carlos Ghosn’un, Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si serbest bırakılırken, 5’i tutuklandı. Ayrıca Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği olaya karışan iki uçağa da tedbir kararı koydu.

3 müfettiş araştırıyor

Ghosn’un firarıyla ilgili üç müfettiş görevlendirildi. Ghosn’un kaçışında transit olarak İstanbul Havalimanı’nın transfer bölümünün kullanıldığını tespit ettiklerini kaydeden İçileri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konuyla ilgili olarak adli sürecin devam ettiğini, 2 mülkiye ve 1 polis müfettişinin olayla ilgilendiğini belirtti. Çataklı, “Esasen bu meselenin başlangıcı Japonya. Sorunun kaynağını orası teşkil ediyor. Japonya’dan Türkiye’de transit olarak kullanmak üzere Lübnan’a bir giriş olduğu anlaşılıyor. İstanbul’da da, havalimanında kargo bölümünde bir transferin olduğu anlaşılıyor yapılan çalışmalarda. İçişleri Bakanlığı olarak bize düşen görev bakımından hem olayın bütünüyle nasıl gerçekleştiğini ortaya koymak hem de varsa sorumluları tespit etmek, alınması gereken ilave tedbirleri ortaya koymak bakımından 2 mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirmiştik. Arkadaşlarımız da çalışmalarına devam ediyorlar.”

7 şüpheli sorguda

Gözaltı görüntüsü

Ghosn’un, ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ghosn’un, “görevini kötüye kullanma” suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya’nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı’na gelerek buradan Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özel bir hava yolu şirketinin 4 pilotu, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel bir kargo şirketinin operasyon müdürü olan şüpheliler, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği’nden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, daha sonra Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük aldı. Öte yandan uçaklarda görevli iki kabin memurunun da ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

REKLAM

Tek başına ayrılmış

Ghosn'un evi

Eski CEO Ghosn’un Lübnan’a kaçmadan önce denetim altında tutulduğu Tokyo’daki evden tek başına ayrıldığı belirlendi. Japon televizyonu NHK’nın soruşturma yetkililerine dayandırdığı habere göre, ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a giden Ghosn’un kaçış planına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Firarla ilgili soruşturma yürüten yetkililer, “bir müzik aleti kutusunun içinde gözetim altında tutulduğu evden kaçırıldığı” iddia edilen Ghosn’un kaçmadan önce gözetim altında tutulduğu eve daha önce idari denetim tedbirleri kapsamında yerleştirilen kameraları inceledi.

SONRADAN BULUŞMUŞ

Ghosn’un Tokyo’daki evinden yalnız ayrıldığını gösterdiği belirtilen kamera kayıtlarına göre, ünlü ismin çıkışı sırasında eve giren kişi ya da kişilere rastlanmadı. Kayıtlara göre, evi tek başına terk eden Ghosn, bir daha geri dönmedi. Yetkililer, Ghosn’un havaalanına gitmeden önce evden tek başına ayrıldıktan sonra, kendisine yardım eden kişi ya da kişilerle buluştuğu ihtimali üzerinde duruyor. Ghosn da avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, eşinin kendisine yardım ettiği bilgisinin doğru olmadığını vurguladı ve “Nasıl ayrılacağımı tek başıma planladım. Ailemin rolü olmadı” dedi.