Gündem Eski Nissan CEOsu Ghosnun kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
İSTANBUL

Eski Nissan CEO'su Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Haber Merkezi AA İHA
Gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı

Japonya’dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı’na gelen Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ve İ.M.H. adlı 7 şüpheli, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

TMSF açıklama yaptı: Carlos Ghosn'u Beyrut'a götüren jet TMSF'ye ait değil
EKONOMİ
TMSF açıklama yaptı: Carlos Ghosn'u Beyrut'a götüren jet TMSF'ye ait değil

Lübnan Adalet Bakanı: Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn ile ilgili kırmızı bülten notu aldık
DÜNYA
Lübnan Adalet Bakanı: Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn ile ilgili kırmızı bülten notu aldık
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Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde: Soğuktan ölsem de gitmiyorum
Gündem

Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde: Soğuktan ölsem de gitmiyorum

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Anne Sevdet Demir "Çocuğumuz yok, evde huzurumuz kalmadı. Ne hakları var çocuklarımızı götürmüşler, getirmiyorlar? Kar da yağsa, soğuktan ölsem de çocuğumu alana kadar buradan gitmiyorum. Çocuğumuzu istiyoruz" dedi. Baba Şevket Bingöl "2020'ye oğluma sarılarak girmek istiyordum. Bütün çocuklarımla bir arada olmak istiyordum" açıklamasında bulundu.
Yılbaşı eğlencesinde alkol komasına giren 26 yaşındaki doktor Betül öldü iki meslektaşının durumu ağır
Gündem

Yılbaşı eğlencesinde alkol komasına giren 26 yaşındaki doktor Betül öldü iki meslektaşının durumu ağır

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı kutlamasında aşırı alkol alıp, komaya girdikleri öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26) öldü, kendisi gibi diş hekimi olan arkadaşı Kaan Y. ile doktor Süleyman Ali Y. ise hastanede tedaviye alındı. Yapılan bandrol kontrollerinde tüketilen alkollü ürünlerin kaçak ve sahte olmadığı, kurumsal marketlerden alındıkları belirlendi.
Sınav sorularının Ali Demir döneminde nasıl çalındığını itiraf ettiler: ‘Cevap anahtarı bulan öğretmeni evinde ziyaret etti’
Gündem

Sınav sorularının Ali Demir döneminde nasıl çalındığını itiraf ettiler: ‘Cevap anahtarı bulan öğretmeni evinde ziyaret etti’

ÖSYM Başkanı Ali Demir’in görev yaptığı sürede soruların FETÖ tarafından nasıl çalındığına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede hazır aldı. İddianamede kurumdaki FETÖ'cülerin sınav sorularını kopyalamak için özel programlar kullandıkları ve bu kişilerin de Demir tarafından işe alındığı ayrıntılı olarak anlatıldı. Demir’in 2012 KPSS'ye giren bir kişide cevap anahtarı yakalayan öğretmeni evinde ziyaret ettiği de iddianamede yer aldı.

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