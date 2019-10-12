CHP’nin Suriye konferasında konuşma yaptırdığı Amy Holmes: Türkiye Suriye’de sivilleri katlediyor

Austin Amy Holmes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla terör örgütü PYD’nin sözcülüğüne soyundu.
Başta eli kanlı teröristlerin bölgedeki elebaşlarından Mustafa Bali olmak üzere pek çok hainin paylaşımlarını alıntılayan Holmes, Mehmetçik’e ve Suriye Milli Ordusu’na dil uzattı.
Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili yaptığı paylaşımlarda “Türkiye sivilleri hedef alıyor ve bölgedeki etnik yapıyı değiştiriyor” ifadelerini kullanan Holmes, Washington yönetimi ve Batı devletlerine ardı ardına çağrılarda bulundu.
PYD yandaşı, ABD Genel Kurmay Başkanlığı’nı Türk askerini durdurmaya davet ederek “Bölgedeki müttefiklerimizi korumak için ne gerekiyorsa yapmalıyız” paylaşımında bulundu.
- Oysa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu, konferansa terör örgütlerinin davet edilmeyeceği sözünü vermişti. Kılıçdaroğlu, ‘PYD de katılacak mı?’ Sorusuna “Onlar hariç, onların dışında. Suriye’nin Dışişleri Bakanlığından bir yetkili olabilir, gelebilir” cevabını vermişti.