CHP’nin Suriye konferasında konuşma yaptırdığı Amy Holmes: Türkiye Suriye’de sivilleri katlediyor

Amy Austin Holmes'in, Suriye'de terör örgütü PYD saflarında çok sayıda fotoğrafı var.

Austin Amy Holmes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla terör örgütü PYD’nin sözcülüğüne soyundu.

Amy Austin Holmes'in sosyal medya hesabı, terör örgütü PYD saflarındaki teröristlerle verdiği pozlarla dolu.

Başta eli kanlı teröristlerin bölgedeki elebaşlarından Mustafa Bali olmak üzere pek çok hainin paylaşımlarını alıntılayan Holmes, Mehmetçik’e ve Suriye Milli Ordusu’na dil uzattı.

Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili yaptığı paylaşımlarda “Türkiye sivilleri hedef alıyor ve bölgedeki etnik yapıyı değiştiriyor” ifadelerini kullanan Holmes, Washington yönetimi ve Batı devletlerine ardı ardına çağrılarda bulundu.

PYD yandaşı, ABD Genel Kurmay Başkanlığı’nı Türk askerini durdurmaya davet ederek “Bölgedeki müttefiklerimizi korumak için ne gerekiyorsa yapmalıyız” paylaşımında bulundu.