Dünya CHPnin Suriye konferasında konuşma yaptırdığı Amy Holmes Türkiye Suriyede sivilleri katlediyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

CHP’nin Suriye konferasında konuşma yaptırdığı Amy Holmes: Türkiye Suriye’de sivilleri katlediyor

CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı’na davet edilen terör örgütü PYD yandaşı Austin Amy Holmes, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili skandal ifadeler kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Suriye Milli Ordusu’nun sivilleri hedef aldığı iftirasında bulunan Holmes, ABD ve Batı’ya “Türkiye’yi durdurun” çağrısı yaptı.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Amy Austin Holmes'in, Suriye'de terör örgütü PYD saflarında çok sayıda fotoğrafı var.
Amy Austin Holmes'in, Suriye'de terör örgütü PYD saflarında çok sayıda fotoğrafı var.

Austin Amy Holmes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla terör örgütü PYD’nin sözcülüğüne soyundu.

Amy Austin Holmes'in sosyal medya hesabı, terör örgütü PYD saflarındaki teröristlerle verdiği pozlarla dolu.

Başta eli kanlı teröristlerin bölgedeki elebaşlarından Mustafa Bali olmak üzere pek çok hainin paylaşımlarını alıntılayan Holmes, Mehmetçik’e ve Suriye Milli Ordusu’na dil uzattı.

Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili yaptığı paylaşımlarda “Türkiye sivilleri hedef alıyor ve bölgedeki etnik yapıyı değiştiriyor” ifadelerini kullanan Holmes, Washington yönetimi ve Batı devletlerine ardı ardına çağrılarda bulundu.

PYD yandaşı, ABD Genel Kurmay Başkanlığı’nı Türk askerini durdurmaya davet ederek “Bölgedeki müttefiklerimizi korumak için ne gerekiyorsa yapmalıyız” paylaşımında bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz

AK Parti'nin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'nin operasyonuna "işgal" diyen Avrupa Birliği'ne seslenen Erdoğan, "Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi. Erdoğan, harekatı kınayan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Sen kınasan ne yazar kınamasan ne yazar" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon üzerinden kara propagada yapanlara da "Hristiyan Suriyelilerin yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştılar. Ulan bombayı atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz terbiyesiz herifler' dedi.
Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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