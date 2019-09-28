Gündem CHPnin Suriye konferansına terör örgütü PYD yandaşı katıldı
POLİTİKA

CHP’nin Suriye konferansına terör örgütü PYD yandaşı katıldı

CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı, bugün İstanbul’da gerçekleştirildi. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü PYD’ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes konuştu. Holmes, yaptığı açıklamalarla eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amy Austin Holmes, terör örgütü PYD flamaları önünde bu pozu verdi.
Amy Austin Holmes, terör örgütü PYD flamaları önünde bu pozu verdi.

CHP tarafından uluslararası düzeyde düzenlenen “Suriye’de Barışa Açılan Kapı - Uluslararası Suriye Konferansı” gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yaptığı konferansa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı.

AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının bitimine kadar sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan konferansta, katılımcıların konuşmasını salondakiler takip edebildi.

CHP tarafından yayımlanan konferans akışında, PYD yandaşı Amy Austin Holmes'in ismi en altta yer alıyor.

Amy Austin Holmes'in sosyal medya hesabı, terör örgütü PYD saflarındaki teröristlerle verdiği pozlarla dolu.
PYD barış gücü

Katılımcılar arasında yer alan ve terör örgütü PYD’ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes skandal ifadeler kullandı. Yenişafak'ın takip ettiği o konferansta terör örgütünü ‘barış gücü’ olarak nitelendiren Holmes, “PYD Kürt ağırlıklı bir yapı değil artık. %60 oranında Araplardan oluşuyor. Kürtler, Süryaniler, Ezidiler, Hristiyanlar , Türkmenler var. Yani Suriye Halklarının temsilcisi ve içinde etnik çeşitliliği barındırıyor” dedi.

Amy Austin Holmes'in, Suriye'de terör örgütü PYD saflarında çok sayıda fotoğrafı var.

Amy Austin Holmes, uluslararası alanda terör örgütü PYD'nin çalışmalarına destek veriyor. Amerika'da ve Avrupa'da PYD lehine lobi çalışmalarında aktif rol alıyor. n

  • Oysa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu, konferansa terör örgütlerinin davet edilmeyeceği sözünü vermişti. Kılıçdaroğlu, ‘PYD de katılacak mı?’ Sorusuna “Onlar hariç, onların dışında. Suriye’nin Dışişleri Bakanlığından bir yetkili olabilir, gelebilir” cevabını vermişti.
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