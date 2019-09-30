Gündem Suriye konferansında terör örgütü PYD yandaşını konuşturan CHPnin sonuç bildirgesinde, PYD ile mücadele yok
POLİTİKA

Suriye konferansında terör örgütü PYD yandaşını konuşturan CHP’nin sonuç bildirgesinde, PYD ile mücadele yok

CHP tarafından gerçekleştirilen Suriye konulu konferans, terör örgütü PYD’ye yakınlığıyla bilinen Amy Houston’un yaptığı skandal açıklamalarla gündeme geldi. Eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya kalkan Houston’un konuşma yaptığı o konferansın bildirgesinde, terör örgütü PYD 'terörle mücadelede' kapsam dışı tutuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD, Türkiye sınırını tehdit ediyor. Ankara, sınır hattının temizlenmesi için çalışma başlatırken, CHP yayınladığı bildirgeyle terörle mücadelede PYD'yi kapsam dışı bıraktı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD, Türkiye sınırını tehdit ediyor. Ankara, sınır hattının temizlenmesi için çalışma başlatırken, CHP yayınladığı bildirgeyle terörle mücadelede PYD'yi kapsam dışı bıraktı.

CHP tarafından "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

AA
Suriye konulu konferansa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla terör örgütü olarak ilan edilen örgütlere karşı

Bildirgede, terörle mücadeleye dair ifadeler dikkat çekti. Söz konusu metinde, Suriye’de yürütülmesi gereken terörle mücadele, “Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla terör örgütü olarak ilan edilen örgütlere karşı küresel ölçekte iş birliği gerektiğine işaret edilmiştir” ifadeleriyle yer aldı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYD, YPG, SDG ve türevleri ise kapsam dışı bırakıldı.

BM'nin terör listesinde PYD yok

Türkiye’nin tüm girişimlerine rağmen çifte standartlı tutumunu sürdüren Birleşmiş Milletler, terör örgütü PYD’yi ‘terör listesi’ne almadı.

Dışişleri'nden BM'ye sert PKK tepkisi: Şiddetle kınıyoruz
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Dışişleri'nden BM'ye sert PKK tepkisi: Şiddetle kınıyoruz
  • Hatta kapalı kapılar ardında gizli bir toplantı gerçekleştiren BM yetkilileri, eli kanlı teröristlerle masaya oturup sözde bir anlaşma imzaladı. Uluslararası örgütün, azılı teröristleri meşrulaştırmaya yönelik bu tutumuna Ankara’nın tepkisi sert oldu.
  • Türkiye’nin, başına 4 milyon TL ödül koyarak kırmızı listeye aldığı terörist Ferhat Abdi Şahin, BM yetkilisi Gamba ile masaya oturup anlaşma yaptı.

CHP’nin Suriye konferansına terör örgütü PYD yandaşı katıldı
GÜNDEM
CHP’nin Suriye konferansına terör örgütü PYD yandaşı katıldı

CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı, bugün İstanbul’da gerçekleştirildi. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü PYD’ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes konuştu. Holmes, yaptığı açıklamalarla eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı.
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