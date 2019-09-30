Suriye konferansında terör örgütü PYD yandaşını konuşturan CHP’nin sonuç bildirgesinde, PYD ile mücadele yok

CHP tarafından "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı.
Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla terör örgütü olarak ilan edilen örgütlere karşı
Bildirgede, terörle mücadeleye dair ifadeler dikkat çekti. Söz konusu metinde, Suriye’de yürütülmesi gereken terörle mücadele, “Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla terör örgütü olarak ilan edilen örgütlere karşı küresel ölçekte iş birliği gerektiğine işaret edilmiştir” ifadeleriyle yer aldı.
Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYD, YPG, SDG ve türevleri ise kapsam dışı bırakıldı.
BM'nin terör listesinde PYD yok
Türkiye’nin tüm girişimlerine rağmen çifte standartlı tutumunu sürdüren Birleşmiş Milletler, terör örgütü PYD’yi ‘terör listesi’ne almadı.
- Hatta kapalı kapılar ardında gizli bir toplantı gerçekleştiren BM yetkilileri, eli kanlı teröristlerle masaya oturup sözde bir anlaşma imzaladı. Uluslararası örgütün, azılı teröristleri meşrulaştırmaya yönelik bu tutumuna Ankara’nın tepkisi sert oldu.