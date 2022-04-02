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Dünya Will Smith skandal tokat sonrası Oscar Akademisinden istifa etti
AMERİKA

Will Smith skandal tokat sonrası Oscar Akademisinden istifa etti

94'ücü Oscar Ödülleri töreninde komedyen Chris Rock’a attığı tokat ile tepkilerin odağı haline gelen ABD’li aktör Will Smith Oscar Akademisi’nden istifa etti.

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Haber Merkezi İHA
Chris Rock’a attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith Oscar Akademisinden istifa etti
Chris Rock’a tokat atan Will Smith, Oscar Akademisinden istifa etti

Geçtiğimiz 27 Mart’ta düzenlenen 94. Oscar Ödül Töreninde eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili espri yapan Chris Rock’a sahnede tokat atan ABD’li aktör Will Smith, gündemdeki yerini koruyor.

Will Smith günlerdir konuşulan olayın ardından istifa kararı aldı.

Oscar Akademisi’nden istifa ettiğini duyuran Smith, "94. Akademi Ödülleri törenindeki hareketlerim şok edici, acı verici ve affedilemezdi. Yaraladıklarımın listesi uzun ve Chris’i, ailesini, birçok yakın arkadaşımı, sevdiklerimi, etkinliğe katılanları ve dünyanın her yerinden bu töreni izleyenleri içeriyor" ifadelerini kullandı.

Smith, "Akademi’nin bana olan güvenine ihanet ettim. Diğer adayları ve kazananları olağanüstü çalışmalarının tebrik edilme fırsatından mahrum bıraktım. Kalbim kırık" dedi.

İstifası kabul edildi

Akademi Başkanı David Rubin, Smith’in istifasını kabul ettiğini, ancak disiplin işlemlerine devam edeceğini söyledi.

94. Oscar Ödülleri Töreni'nde skandal tokat: Yapılan espri ünlü oyuncuyu sinirlendi
FOTOĞRAF 12
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Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından Oscar ödüllerinde sıra dışı anlar yaşandı.
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\"En İyi Belgesel\" ödülünü sunan Chris Rock, Will Smith'in hastalık nedeniyle saç kaybı yaşayan eşi Jada Pinkett Smith'i, Demi Moore'un \"GI Jane\" filmindeki görünüşüyle kıyasladı ve \"devam filminde oynamasını\" önererek şaka yaptı.
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Bir süre sessizliğin ardından Will Smith, sahneye gelerek Chris Rock'a tokat attı ve \"Karımın adını ağzından uzak tut.\" ifadesini kullandı.
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Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.
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O anlara ait görüntüler, sosyal medyada viral oldu.
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Alopesi hastalığından muzdarip olan aktris Jada Pinkett Smith, hastalığını 2018 yılında kamuoyuyla paylaşmıştı.
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Öte yandan, 94. Oscar ödüllerinde \"En İyi Erkek Oyuncu\" ödülünü King Richard filmiyle Will Smith kazandı.
94. Oscar Ödülleri Töreni'nde skandal tokat: Yapılan espri ünlü oyuncuyu sinirlendi
Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok sahnede yaşanan skandal tokat konuşuldu. Sunucunun eşiyle ilgili yaptığı espriye sinirlenen ünlü oyuncu Will Smith sahneye çıktığında Chris Rock'a tokat attı. Salonda buz gibi hava estiren olay sonrası yayıncı kuruluş programın sesini kapattı.

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
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94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
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Skandal tokat<br>sonrası istifa etti

Skandal tokat
sonrası istifa etti

'Akademi'nin bana olan güvenine ihanet ettim'

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