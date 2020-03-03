Dünya Çin koronavirüs salgını nedeniyle İrandaki vatandaşlarını tahliye edecek
ASYA

Çin koronavirüs salgını nedeniyle İran’daki vatandaşlarını tahliye edecek

Pekin hükümeti, İran'ın Kum kentindeki çok sayıda Çinli öğrenciyi tarifeli uçakla ülkeye geri getirecek.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs, Çin'den tüm dünyaya yayılmıştı.
Koronavirüs, Çin'den tüm dünyaya yayılmıştı.

Çin'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığı İran’daki vatandaşlarını tahliye edeceği bildirildi.

  • Global Times gazetesinin İran’daki Çinli diplomatlara dayandırdığı haberine göre, uçağa binecek kişilerin bilet parasını ödeyeceklerini kaydetti.

Diğer yandan İran’dan Çin’e getirilen vatandaşların 14 gün karantina altında tutulacağı bildirildi.

Almanya'da koronavirüs paniği: Market rafları dolu kalmıyor
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Türk marketlerinde olduğu gibi Almanya'nın en büyük süpermarket zincirlerinde de satış yoğunluğu gözlendi. Alışveriş arabalarını dolduran müşteriler, market raflarını boşalttı. Haftanın ilk iş günü süpermarketlerin birçoğunun raflarında süt, un, şeker, makarna gibi gıda ürünlerinin tükendiği gözlendi.
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Türk marketlerinde olduğu gibi Almanya'nın en büyük süpermarket zincirlerinde de satış yoğunluğu gözlendi. Alışveriş arabalarını dolduran müşteriler, market raflarını boşalttı. Haftanın ilk iş günü süpermarketlerin birçoğunun raflarında süt, un, şeker, makarna gibi gıda ürünlerinin tükendiği gözlendi.
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Köln'de yaşayan Türklerin sıkça alışveriş ettiği market çalışanları, Pazar günü de mesai yapmalarına rağmen market raflarını dolduramadıklarını, ilk kez böyle bir yoğunlukla karşılaştıklarını ifade etti. Öte yandan, eczanelerde dezenfektan ve maske stoklarının tükendiği belirtildi. Eczane sahiplerinin, vitrin camlarına dezenfektan ve maske bulunmadığını belirten afişler astıkları görüldü.
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Türk vatandaşı Şefike Karaman, arkadaşlarının sosyal medyada uyarılarını başta dikkate almadığını, ancak Almanların da marketlere akın ettiğini görünce panik yaşadığını belirterek, Bir korkuyla geldim. İnsanlardaki alışveriş çılgınlığını görünce, demek ki doğruymuş dedim. Benim de ister istemez içime bir korku geldi. Aslında o kadar alışveriş yapma işi aklımda yoktu. İhtiyacım olmayan şeyleri de aldım diyebilirim. Ama beni asıl korkutan şey, marketlerde ben Almanları hiç böyle görmemiştim. Onlar yarım kilo ya da bir kiloluk alışveriş yaparlardı. Bu kez karton karton alışveriş arabalarını doldurduklarını görünce bir şey var ki bunlar tedbir alıyorlar dedim diye konuştu.​
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Market çalışanı Fatih Yıldız, adeta müşteri akınına uğradıklarını, günlük satışlarının üç katına çıktığını raflara mal koymak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, Özellikle Köln kentinde bütün marketler boşaldı. Günlük bize 4-5 palet mal geliyorsa, şimdi 2 katı 3 katı oldu, 14-15 palet gelir oldu. Halk da tedirgin, koronavirüsten dolayı. Bilmiyorum nasıl olacak. Hafta sonu da çalıştık, bu rafları doldurmak için hala da çalışıyoruz ifadelerini kullandı.
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Türk vatandaşı Zarife Azman ise Alman medyasında, virüsün ülkede yayılma olasılığına ilişkin haberleri okuduğunu ve bu sebeple alışveriş yaptığını ifade ederek, Duyduğumuza göre koronavirüsten dolayı insanlara bir kısıtlama gelecekmiş iki hafta içerisinde. Bazı okullar kapandı. İhtiyaca göre alışveriş yapılacakmış dedi.
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Köln'ün Mülheim semtinde bir markette yöneticilik yapan İsmail Mutlu, Çok aşırı bir panik var millette. Uzun süre dayanabilen, bakliyat, makarna, haşlama çeşitleri, peynir, sucuk… Ellerine ne geçerse alıyorlar. Çok şaşırdık. Rafları doldurmakta güçlük çekiyoruz. Böyle bir şeyi ilk defa gördüm. İnsanlar aşırı bir panik içerisindeler dedi. Mutlu, elindeki cep telefonundan geçen hafta boşalan rafların görüntüsünü gösterdi. Mutlu, un, şeker gibi ürünlerin ilk tükenen ürünler olduğunu, temizlik ürünlerinin, özellikle kolonyanın tükendiğini sözlerine ekledi.
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Başka bir vatandaş ise çok sayıda markete gittiğini ancak un, şeker, yağ ve makarnanın kalmadığını, Almanların bile bu şekilde alışveriş yapmalarını garipsediğini belirtti. Diğer bir vatandaş ise virüs nedeniyle alışverişe gelmediğini belirterek, İnsanların böylesi durumlarda daha bilinçli davranması belirli ortamlarda fazla durmadıktan sonra paniğe gerek yok dedi.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) dünyaya yayılmaya devam ediyor. Virüs vakalarının Almanya'da da artmasıyla eczanelerde solunum maskesi ve dezenfekte ilaçları bulunamıyor. Çok sayıda eczanenin vitrin camlarında 'elimizde maske kalmadı' yazılı afişler görüldü.
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Köln'ün Buchforst semtindeki eczacı Türk vatandaşı Nalan Uslu, Koronavirüs Almanya'ya geldiğinden beri maske ve dezenfekte ilaçlarına yoğun talep var. Çok ciddi bir panik durumunun olmaması gerekli, zira diğer grip virüsleriyle aynı etkiye sahip. Sadece çok çabuk yayıldığı ve bilinmediği için bir korku var. Sağlıklı insanlarda aslında çok ciddi bir etkisi olmayacak. Gereksiz yere korkulmamalı. Ama elleri sabunla yıkayıp dezenfekte ederek hastalardan uzak durmamız, yapmamız gereken en önemli şeyler dedi.
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Dezenfekte ilaçları ile solunum maskelerinin bittiğini yenilerinin gelmediğini, gelmesi halinde satmaya devam edeceklerini ifade eden Uslu, Dezenfekte ilaçları ve maskeler eczanelerin çoğunda maalesef bulunamıyor dedi.
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Eczaneden dezenfekte ilacı aldığını belirten bir vatandaş, Evet sadece hijyenik ürün aldım tedbir amaçlı. Biraz panik oluyoruz haberlerden dolayı, korku içerisindeyiz diye konuştu.
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Almanya'da koronavirüs paniği: Market rafları dolu kalmıyor
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaletinin Köln kentindeki marketler, koronavirüs nedeniyle panik olan ve gıda stoku yapmak isteyen insanların akınına uğradı. Sosyal medyada ve Alman medyasında, virüsün yayılması olasılığına ilişkin açıklamalar ve demeçler, Almanların ve orada yaşayan Türk vatandaşlarının marketlere koşmasına neden oldu.

İran'da 77 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen Kovid-19, bu ülkenin ardından Güney Kore, Japonya ve diğer ülkelerin yanı sıra İran'da da tespit edilmişti.

İran'da son verilere göre, Kovid-19 salgınında can kaybının 77'ye, vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran'da koronavirüsüne karşı ilginç korunma yöntemi
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İran'da koronavirüsüne karşı ilginç korunma yöntemi
Vaka sayısının her geçen gün arttığı İran'da acil servisteki görevliler koronavirüsten korunmak için tütsü yakıyor. Virüsten korunmak için en iyi çarenin bu olduğunu savunan görevlilere ait video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hindistan 4 ülkeye vizeleri askıya aldı

Hindistan'ın yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında İtalya, İran, Güney Kore ve Japonya vatandaşlarına verilen tüm vizeleri askıya aldığı bildirdi.

  • Hint basınındaki haberlerde, kararının, daha önce vize alan ancak henüz Hindistan'a girmemiş olanlar için geçerli olduğu belirtildi.

Hindistan, şubat ayı başında, Çin vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu.

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