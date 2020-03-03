İran’da panik büyüyor

ÖLÜ SAYISI 60’I GEÇTİ

İran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler artarken halk arasındaki panik havası da büyüyor. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 523 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Böylece ölenlerin sayısı 66’ya çıkarken, vaka sayısı 1501’e yükseldi. Reisi, 291 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.

MEYDANLAR BOŞALDI

Ölenler arasında, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e danışmanlık da yapan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi’nin (72) de olduğu kaydedildi. Ülkede 5 milletvekilinin daha virüse yakalandığı bildirilmişti. Halk arasındaki panik havası ise giderek büyüyor. Başkent Tahran’da virüs korkusu nedeniyle metro kullanımı yüzde 70 oranında düşerken ana caddeler ile meydanlardaki kalabalığın azaldığı görülüyor.

HÜKÜMET GEÇ KALDI

Tahran’da ikamet eden vatandaşlar, televizyonda izledikleri haberler dışında detaylı bir bilgiye sahip olmadıklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini ifade ediyor. Mahmud Nezeri isimli bir adam, çok endişeli olduklarını belirterek “Ailem evde hapis gibi. Dışarı çıkamıyorlar” ifadelerini kullanıyor. Bir başka vatandaş ise hükümetin gerekli tedbirleri almakta geç kaldığını söyleyerek, “Tedbirler virüs Çin’de ortaya çıktığı gibi alınmalıydı” şeklinde konuştu.

300 bin ekip evde tarama yapacak

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Fotoğraf: Arşiv

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını bildirdi. Sünnet, düğün ve benzeri merasimlerin düzenlenmemesi çağrısında bulunan Nemeki, ayrıca cami cemaatlerinin de en aza inmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, salgınla mücadele kapsamında okulların hafta sonuna kadar tatil edildiğini ve bunun 20 Mart’a kadar uzatılmasına ilişkin ilgili makamlarla görüşmeler yapılacağını aktardı. Rebii, bazı kredi ödemelerinin 2 ay erteleneceğini ve vergilerde de kolaylıklar sağlanacağını kaydetti.

Merkel’in elini sıkmadı

Angela Merkel ve Horst Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan Angela Merkel’in uzattığı eli sıkmadı. Başbakanlıkta düzenlenen uyum zirvesinde salona giren Merkel, hiç kimseyle tokalaşmadan yerine geçti. Ancak oturduğu yerin hemen yanında İçişleri Bakanı Seehofer’i gören Merkel, bakana doğru elini uzattı. Seehofer ise ‘’Hayır hayır’’ diyerek Merkel’in kendisine uzattığı eli sıkmadı. Merkel de gülümseyerek, “Sahi, anlıyorum” diyerek koltuğuna oturdu. İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle geçen haftadan itibaren hiç kimseyle tokalaşmama kararı almıştı.

3 ülkeye daha sıçradı

Suudi Arabistan, Tunus ve Senegal’de ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Bahreyn üzerinden ülkeye gelen bir kişide tahlil sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya’da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Kovid-19 tespit edildiğini söyledi. Senegal’de ise önceki gün Air Senegal uçağıyla Paris’ten Dakar’a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Kuzey Kore’de şüpheli ölümler

Fotoğraf: Arşiv

Daily NK internet gazetesinin haberinde, ocak ayından bu yana Kuzey Kore genelinde 20’den fazla kişinin şüpheli şekilde öldüğü iddia edildi. Kaynaklar, Kovid-19 ile bağlantılı olduğu iddia edilen semptomlar gösteren ve hayatını kaybeden ya da karantinaya alınan kişiler hakkında istatistik tutulduğunu ancak bilgilerin gizlendiğini ileri sürdü. Kaynak, semptomları hafifleyen hastaların taburcu edildiğini ancak sürekli olarak yeni vakaların ortaya çıktığını kaydetti. 25 Şubat itibarıyla söz konusu can kayıplarından 7’sinin, başkent Pyongyang’da görüldüğü iddia edildi.

Tarikat lideri özür diledi

Lee Man-hee

En az 4 bin koronavirüs vakasının kayda geçtiği Güney Kore’de, salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan ‘Shincheonji Kilisesi’ adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri Lee Man-hee, resmen kamuoyundan özür diledi. Sesi titreyen ve ağladığı görülen Lee, Gapyeong’da basın mensuplarının karşısında tam iki kez diz çöktü ve “Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim” dedi. Shincheonji Kilisesi, Güney Kore’deki koronavirüs vakalarının en az yarısıyla ilişkilendiriliyor. Tarikat üyesi olan ve ‘31. hasta’ diye nitelenen 61 yaşındaki bir kadın, ülkedeki hastalığın kaynağı olarak gösteriliyor. Daegu kentinde yaşayan kadına 10 Şubat’ta teşhis koyulmuş, kadının en az dört tarikat ayinine katıldığı saptanmıştı.