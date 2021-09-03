Dünya Çinde efemine erkek sunucular televizyona çıkamayacak
ASYA

Çin'de efemine erkek sunucular televizyona çıkamayacak

Çin hükümeti, televizyonlarda topluma ve gençlere kötü örnek teşkil eden program içeriklerini yasaklayacağını açıkladı. Buna göre televizyon programlarında "efemine tarza sahip" erkek sunucu ve icracılara yer verilmeyeceğini, "siyaseten yanlış ve ahlak dışı davranışları teşvik eden" programların yasaklanacağı belirtildi. Yeni kararla Çin televizyonunda daha çok geleneksel Çin kültürünü yansıtan yayınlara öncelik verileceği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Çinde efemine erkek sunucular televizyona çıkamayacak
Çin'deki yeni yasaklara göre efemine erkek sunucular televizyona çıkamayacak.

Çin hükümeti, televizyonda "efemine tarzı", "siyaseten yanlış ve ahlak dışı davranışları" yasaklamaya hazırlanıyor. Kararın gerekçesi ise 'gençlere kötü örnek' olunmasının önüne geçmek olarak açıklandı. Televizyonda geleneksel Çin kültürüne yönelik yayınlara ağırlık verilecek.

EFEMİNE SUNUCULARA YASAK

Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi (NRTA), yayımladığı yönergede, televizyon programlarında "efemine tarza sahip" erkek sunucu ve icracılara yer verilmeyeceğini, "siyaseten yanlış ve ahlak dışı davranışları teşvik eden" programların yasaklayacağını belirtti.

GELENEKSEK ÇİN KÜLTÜRÜNE ÖNCELİK

Yayıncıların programlarında gençlere şöhrete ve servete özenti, hayranlık kültürü aşılayan tarzlara yer vermekten kaçınmaları gerektiğinin vurgulandığı yönergede, bunlar yerine "geleneksel Çin kültürünü, devrimci kültürü ve ileri sosyalist kültürü teşvik etmeleri gerektiği" vurgulandı.

ANORMAL TERCİHLERİ BOYKOT ETMELİYİZ

Yönergede programcıların kostümler, makyaj ve icra tarzları bakımından "doğru estetik yönelime" sahip olması gerektiği belirtilerek "Efemine tarz gibi anormal estetik tercihleri boykot etmeliyiz." ifadelerine yer verildi.

Televizyonda yer verilen sunucu ve icracıların siyaseten ve ahlaken doğru konumdaki kişilerden seçilmesi gerektiğine dikkat çekilen yönergede, "Siyasal duruşu yanlış olan, partiyi (Çin Komünist Partisi) ve ülkeyi desteklemeyen kişilere yer vermemelisiniz. Yasaları ve kuralları ihlal eden, sosyal adalet ve eşitlik kırmızı çizgisine karşı çıkan, kamu düzeni ve ahlakını tehdit eden, etik dışı sözler ve eylemler içindeki kişilere yer vermemelisiniz." denildi.

Hükümet daha önce de internet, sosyal medya ve veri güvenliği denetimleri arttırmaya yönelik adımlar atmış, dün yürürlüğe giren düzenleme uyarınca 18 yaş altındakilerin internette oyun oynama süresini okul günleri dışında haftada 3 saat ile sınırlamıştı.

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